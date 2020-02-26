«Россети» готовы консолидировать все бесхозяйные энергообъекты в стране

Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский побывал с рабочим визитом в Тверской области. В городе Кимры прошло совещание с участием губернатора региона Игоря Рудени.

- Тверская область - один из первых регионов, который поднимает вопрос о полной консолидации электросетевых активов, - заявил на встрече глава «Россетей».

Поездка в Тверскую область была неслучайной. Игорь Руденя упоминал о проблеме бесхозяйных энергообъектов еще год назад на встрече с главой Минэнерго Александром Новаком на форуме в Сочи. По его словам, консолидация нужна для того, чтобы уменьшить издержки, повысить эффективность работы энергосистемы, а также обеспечить устойчивую тарифную политику. Кроме того, она даст возможность реализовать национальные проекты, так как большое количество строящихся социальных объектов – больниц, школ, детских садов – нуждаются в надежном электроснабжении.

- Бесхозяйные сети остаются серьезной проблемой электросетевого комплекса. На сегодняшний день свыше 18,5 тысяч линий электропередачи и трансформаторных подстанций не имеют собственника, - пояснил Павел Ливинский.

По его словам, группа компаний «Россети» готова брать их на баланс и активно занимается этой работой: в период с 2017 года по всей стране дочерние организации холдинга уже подхватили четыре тысячи подобных объектов. Ливинский призвал руководителей муниципалитетов активнее выявлять бесхозяйные энергообъекты, принимать их в собственность и в дальнейшем инициировать их передачу на баланс предприятий «Россетей».

- Только такой подход способен обеспечить безопасность эксплуатации и нахождения рядом с линиями и подстанциями, а также гарантировать надежное и качественное электроснабжение российских потребителей, - подчеркнул Ливинский.

В Кимрах глава компании встретился с жителями, чьи дома получают электричество от бесхозяйной трансформаторной подстанции. Напомним, холдинг «Россети» обслуживает 80% электросетей страны.