2020-02-26T21:55:27+03:00
Телевизор

Есть в женщинах какая-то загадка?

Если есть перед 8 Марта желание отвратить всех мужчин от поздравления дам-с, то надо показать им новый сериал «Женские секреты»
Валентина ЛЬВОВАколумнист
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Кадр из сериала «Женские секреты».Кадр из сериала «Женские секреты».
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После этого всякий нормальный мужчина спрячется куда-нибудь на полгодика, лишенный иллюзий про загадочность барышень. Судя по фильму, женщины либо унылы, либо глупы, либо сразу глупы и унылы, а еще и продажны в придачу. Главный женский секрет - беременность сейчас или прерванная беременность лет десять назад. И потом встречает мужик бывшую возлюбленную и спрашивает: «Где была? Куда сбежала?» - а она молчит, вздыхает и смотрит в глаза, как загнанная лань.

У актрисы Валерии Ланской есть все данные для того, чтобы изображать такую лань, извините за каламбур. Красивая, всегда несчастная, и в очах вечно мечется вопрос: «За что вы меня так, господа?» И сразу же ответ: «Вы звери!» Поскольку в сериале она играет психолога в крутом колледже, то я искренне беспокоюсь за всех подопечных этой героини с прекрасным именем Марта. Приходит подросток к подобному психологу, а у наставницы уже уголки рта подрагивают, слезки подступают к ресничкам. И хочется подопытному клиенту моментально впасть в истерику и узнать: доктор, я скоро умру, или еще помучаюсь немного?

По сюжету ученицам колледжа повезло. Почти всем, кроме одной. Поскольку эта одна умудрилась полезть к психологине со своими проблемами и желанием аборта, и оказалась дочерью бывшего возлюбленного Марты, а теперь Марту наняли присматривать индивидуально как раз за этой дочуркой, чуть было не покончившей с собой после удачной «психологической помощи». Все логично, не так ли? Именно к такому специалисту и должен обратиться отец, почти потерявший семнадцатилетнюю детку, которая еще и беременна. Правильно: надо позвать всех обиженных тобой в прошлом женщин домой, рядом нынешнюю любовницу посадить и ждать, когда неустойчивое состояние несовершеннолетней дочери дойдет до цугундера.

Интриги - ноль. Загадки - ноль. Ее больше в тех детских «секретиках», которые девочки когда-то в песочнице делали. Да, прошлый век. Берешь стеклышко от разбитой бутылки. Кладешь под него фантик, цветочек, пуговицу. И закапываешь. Но сначала любуешься. А в «Женских секретах» фантики закапывать даже не стали. На поверхности валяются. И ветра на них нет: все статично.

ИСТОЧНИК KP.RU

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