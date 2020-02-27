2020-02-27T19:23:58+03:00
Общество

Офис в эко-стиле: как совместить обычную работу с заботой о природе без вреда для коллег

Организовать раздельный сбор мусора на рабочем месте, на самом деле задача, с которой под силу справиться каждому коллективу
Анна ГЛАДКИХ
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В среднем офис, в котором работает 50 человек в день производит 25 килограммов смешанных отходовВ среднем офис, в котором работает 50 человек в день производит 25 килограммов смешанных отходовФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Жители современных мегаполисов большую часть своей жизни проводят в офисах, где в нескончаемом потоке рабочих задач едва ли находится время подумать о безопасности планеты. А ведь именно на работе мы производим огромное количество мусора, и как правило, все это летит в одну корзину — в ту, что под столом. Как правило там все вперемешку: бумажные отходы, огрызки яблок, использованные чайные пакетики, бутылки из-под газировки или одноразовые стаканчики от принесенного с собой кофе.

В среднем офис, в котором работает 50 человек в день производит 25 килограммов смешанных отходов. В год получается более шести тонн. Все это, как правило в пластиковых мусорных мешках из корзин под столом попадает на мусорные свалки.

А что если не сваливать все в одну кучу, а разделять и сдавать на переработку? Если все пойдет удачно, то на этом даже можно заработать!

Что для этого нужно?

1 — Выбрать ответственного. Это должен быть волевой человек, которому на самом деле не безразличны вопросы экологии. Нужно понимать, что именно на его плечи лягут не только все организационные вопросы, но и вопросы пропаганды — не все сотрудники сразу будут готовы прохродить лишние шаги, чтобы выбросить свою бумажку в нужный контейнер, поэтому, особенно на первых порах, коллег нужно будет убеждать.

2 — Определить, какие именно фракции вы готовы будете отделять. Не обязательно бросаться в омут с головой и собирать отдельно сразу все виды вторсырья. Начните с чего — то одного, например с бумаги или пластика. Потом постепенно вы сможете приучить коллег отделять и другие фракции: стекло, алюминий и т. д.

3 — Выясните, где находится ближайший к вашему офису пункт сбора вторсырья. Сделать это поможет карта recyclemap.ru, на которую уже нанесены контейнеры и пункты сбора вторсырья в десятках городов страны.

4 — Установите в офисе специальную емкость для вторсырья. Объясните коллегам, что вторсырье лучше складывать чистым (для этого, например, пластиковые бутылки нужно ополоснуть) и спрессоваными (те же пластиковые бутылки будут занимать меньше места, если предварительно смять их в руках, выпустив воздух).

5 — По мере заполнения контейнера, отвозите вторсырье в специальный контейнер или в пункт приема. За некоторые виды вторсырья в пункте сбора предусмотрена оплата, так что раздельный сбор мусора на рабочем месте может стать источником пусть и небольшого, но все же дополнительного дохода.

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