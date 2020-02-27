В мире каждую минуту покупают миллион пластиковых бутылок

Каждую минуту в мире покупается миллион пластиковых бутылок, рассказывает эколого-просветительская экспозиция «Про пластик: от проблемы к решениям», работающая в эколого-биологическом центре «Крестовский остров» в Санкт-Петербурге.

Большинство пластиковых изделий заканчивают свой век на свалке или в океане.

Одним из крупнейших "поставщиков" пластиковых отходов является компания Coca-Cola, которая производит около трех миллионов тонн пластиковой тары и не планирует пока отказываться от пластиковых бутылок.

Хотя оказаться от пластика совсем невозможно, отказ от одноразовой посуды и упаковки позитивно скажется на сложившейся ситуации. Еще один способ защитить Землю от пластиковой угрозы - сдавать использованную тару на переработку. Найти ближайший пункт сбора вторсырья можно на специальной карте.

Напомним, покупатели в больших российских городах все чаще стали отказываться от пластиковой тары в пользу многоразовой. Россияне стали ходить за покупками с авоськами и тканевыми сумками вместо пластиковых пакетов, отказываться от одноразовых пластиковых трубочек в пользу бумажных, металлических или стеклянных соломинок.