2020-02-27T01:04:00+03:00
Звезды

«Сбитый лётчик этот Разин. Советую ему сходить к психологу»: Лев Лещенко жестко высказался о судебном иске

На патриарха эстрады подал в суд Андрей Разин
Алина ЧЕРНОВА
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Лев Лещенко жестко высказался о судебном иске Андрея РазинаЛев Лещенко жестко высказался о судебном иске Андрея РазинаФото: Михаил ФРОЛОВ
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На своей страничке в Инстаграме Андрей Разин («Ласковый май») опубликовал судебный иск, в котором предъявляет претензии и обвинения в оскорблении к Юре Шатунову, каналу «Россия-1», Андрею Малахову и даже к мэтру эстрады Льву Валериановичу Лещенко.

- Всей этой команде, как я уже их называл, с низкой оценкой, придётся ответить за все свои слова. И поверьте мне, этот процесс не последний. Будет ещё несколько процессов в отношении этой команды, - пригрозил Разин.

«КП» дозвонилась до Льва Валерьяновича Лещенко, который согласился прокомментировать иск Разина.

- Лев Валерьянович, мы увидели у Андрея Разина в Инстаграме, что он подал на вас иск. В документе, который Разин разместил в своём блоге, есть ваш домашний адрес, что в принципе законом вроде как запрещено. Все-таки разглашение личных данных. Судя по иску, Разин требует с вас 10 тысяч рублей. В связи с чем? Что с ним происходит?

- Я не понимаю, что за иск и о чем, собственно, речь, - сказал «КП» Лев Лещенко.

- Разин там пишет, что вы были на какой-то программе...

- ...Ну это программа про «Песню года». Она к Разину не имела никакого отношения. Там просто наш Юра Шатунов сказал, что Разин забирает у него права на авторство песни. На что я сказал, что Разин никогда не был певцом, он был администратором. Вообще он мне абсолютно безразличен и он может подавать хоть сто исков. Ему надо просто жениться, наверное... обрести семью и успокоиться. Почему он задевает Филиппа Киркорова, Колю Баскова? Да, кому нужен Разин сейчас? Он, как мне кажется, сбитый лётчик уже давным-давно. Кто такой Разин вообще? Он, на мой взгляд, просто пошлый, беспринципный, аморальный человек. Да, знал его, как администратора, но не видел его уже сто лет, думал он уже канул в Лету, а он ещё возникает. Да, кто будет о нем говорить, если он не будет трогать известных людей? «Разин сказал это...». Он оракул, пророк что ли? (смеётся.). Лечиться ему надо. Я ему советую сходить к психологу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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