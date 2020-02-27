Похороны Дмитрия Язова: Прямая онлайн-трансляция

27 февраля в Москве пройдет церемония прощания с последним Маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым. Легендарный военачальник умер 25 февраля в возрасте 96 лет. Как рассказали в министерстве обороны, последние годы Язов боролся с тяжелой болезнью.

Прощание с маршалом Язовым.Последний маршал России скончался 25 февраля

Вся его жизнь была связана с защитой страны – на фронт он ушел совсем мальчишкой, в 17 лет. Добровольцами брали только с 18, поэтому Язов приписал себе один год. Это был 1941 год. Спустя год службы он попал на Ленинградский фронт, где шли ожесточенные бои. Дмитрий Язов участвовал в наступательных боях советских войск в Прибалтике, в блокаде Курляндской группировки, дважды был серьезно ранен.

Спустя годы он участвовал уже в выводе советских войск с территории Афганистана. В апреле 1990 года Михаил Горбачев присвоил военачальнику звание Маршала СССР. А год спустя он оказался в тюрьме, Язова обвинили в заговоре, и вот он уже в статусе арестанта. В тюрьбе он был вплоть до января 1993 года.

Последнюю дань уважения этой легендарной личности сегодня 27 февраля отдадут военные, политики, общественники, близкие военачальника. Похороны Дмитрия Язова состоятся на Военно-мемориальном кладбище в Мытищах. Прощание с маршалом начнется в 10.00 в траурном зале на территории кладбища.