Самые богатые российские спортсмены: Шарапова за 10 лет заработала больше всех

32-летняя Мария Шарапова, которая в среду объявила о завершении карьеры, по информации журнала «Форбс» только за последние 10 лет заработала на корте и вне его почти 200 млн долларов. Причем, около 80 процентов от этой суммы ей принесли рекламные контракты, а остальное это призовые полученные на соревнованиях.

Но это далеко не весь доход знаменитой теннисистки, которая взлетела на вершину еще в 2004 году, выиграв Уимблдон. После этого доходы Шараповой с 2005 по 2015 год составляли порядка 20 — 25 млн долларов в год. С 2016, когда разразился скандал с мельдонием и от нее отвернулись многие спонсоры, ее заработки упали более чем вдовое. По оценкам уже американских аналитиков теннисистка за всю свою 17-летнюю карьеру в туре обогатилась более чем на 300 млн долларов.

А это рейтинг последних лет, где среди российских спортсменов Шарапова вне конкуренции и опережает даже хоккеиста Овечкина более чем на 50 млн.

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Шарапова завершила карьеру

Мария Шарапова решила повесить ракетку на гвоздь, сообщает New York Times (подробности)