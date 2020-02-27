А турецкие цитрусовые поставляют на российские рынки всегда свежими и ароматными. “Мы экспортируем то, что едим", - утверждает президент Союза экспортеров средиземноморских овощей и фруктов Али Кавак.

Турция — это не только море и солнечные пляжи, но и цитрусовые, известные на весь мир. Россия – крупнейший импортер турецких цитрусовых. Российские стандарты качества высоки, и это распространяется и на цитрусовые. Именно поэтому россияне отдают предпочтение именно турецким фруктам.

Турция учитывает высокие стандарты россиян, и именно поэтому цитрусовые, импортированные из Турции, всегда свежие. Размер, вес и цвет каждого фрукта соответствует самым высоким запросам российского покупателя. Запах и аромат турецких цитрусовых напоминают россиянам о турецком взморье, а теплые, солнечные цвета – о ярком средиземноморском лете. Именно поэтому турецкие цитрусовые – хиты зимне-весеннего сезона в России.

Президент Союза экспортеров средиземноморских овощей и фруктов и Член отраслевого совета Ассоциации экспортеров Турции Али Кавак так объясняет любовь россиян к турецким цитрусовым: “60 процентов всех цитрусовых, которые выращиваются в Турции, мы съедаем сами. Остальные 40 процентов идут на экспорт. Мы предлагаем своим партнерам только лучшие продукты – те, что мы потребляем сами”.

«Мы очень хорошо знаем вкусы и предпочтения россиян»

"Я хочу подчеркнуть: экспортируя турецкие фрукты, мы применяем высочайшие стандарты качества, независимо от того, в какую страну направляются наши цитрусовые: в Россию, Германию или Сербию. Наши стандарты гарантируют, что все продукты являются здоровыми, вкусными и свежими. Главный экспортный принцип Турции: продавать то, что мы бы хотели видеть на своих столах,” - утверждает Кавак. Он так же отметил, что у России и Турции много общего как в культурном, так и в общественном плане, и поставки турецких цитрусовых в Россию – один из ярких примеров эффективного сотрудничества двух стран.

"Мы хорошо знаем друг друга, а значит, эффективно работаем над установлением стандартов, которые предпочитают российские потребители", - сказал Кавак, добавив, что благодаря мощным коммуникационным сетям в России турецкие производители цитрусовых могут точно определить предпочтения россиян. "Благодаря нашей коммуникационной сети в России мы узнаем о предпочтениях потребителей по таким характеристикам, как вес, размер, цвет, и отправляем на экспорт соответствующую продукцию. Например, мы знаем, что в России популярны более сладкие сорта цитрусовых, и именно эти сорта мы и привозим. Кроме того, мы ведь не просто привозим в Россию мандарины, апельсины, лимоны и грейпфруты, но и дарим каждому воспоминания о прошедших каникулах в Турции, атмосферу праздника, летний аромат. В каждом фрукте есть кусочки солнечного побережья Турции, где так любят отдыхать россияне.”

Турция – цитрусовый рай

«Начиная со следующего года мы будем собирать урожай цитрусовых с сентября по май,» - заявил Кавак, - «Турция – настоящий цитрусовый рай. Мы работаем исключительно оперативно, и как только поступает заказ, формируем партию и собираем свежие мандарины, апельсины, лимоны и грейпфруты. Наши упаковочные цеха находятся в непосредственной близости к цитрусовым садам, поэтому цитрусовые отправляются за рубеж не теряя своей свежести”.

Солнце Средиземноморья

"Лучшая реклама наших цитрусовых — это их вкус и свежесть," – уверен Али Кавак, - "мы знаем, что россияне заботятся о здоровом питании и предпочитают натуральные и качественные продукты. Турецкие цитрусовые соответствуют всем критериям здорового питания. Наши цитрусовые выращиваются в провинциях Анталья, Антакья, Мерсин и Адана, то есть на Средиземноморском побережье, которое хорошо известно россиянам. Россияне, посетив нашу страну, могут увидеть собственными глазами, в каких условиях выращиваются фрукты. Турецкие цитрусовые – это природные фрукты, и они не содержат добавок, которые могут нанести вред здоровью человека. Разумеется, нам очень повезло: сама природа подарила Турции идеальный для выращивания цитрусовых микроклимат, и фрукты, выращенные здесь – сочные, ароматные и крупные”.

По словам Али Кавака, турки любят цитрусовые ничуть не меньше россиян: "Прежде всего, турецкий народ любит употреблять здоровые и вкусные фрукты – так же, как и в России. Цитрусовые в Турции – самый распространенный десерт. Самые разные сорта апельсинов и мандаринов - завсегдатаи семейных застолий, а также бессменные спутники офисных работников и школьников. Кроме того, в Турции чрезвычайно популярны свежевыжатые цитрусовые соки и свежий лимонад. Цитрусовые широко используются в кулинарии. Апельсины, мандарины и грейпфруты, например, придают неповторимый вкус турецкой выпечке. Салаты, зелень, свежая рыба на гриле, наваристые супы – все это немыслимо в Турции без дольки свежего лимона».

Лучшие цитрусовые: и едим, и экспортируем

В Турции ежегодно собирают урожай 5 миллионов тонн цитрусовых, и 60 процентов из них поставляются на турецкие рынки. "Мы отправляем оставшиеся 40 процентов в Европу, Ближний Восток, Центральную Азию и на Дальний Восток. Конечно, наш самый большой экспортный рынок – это Россия. Каждый год треть общего экспорта турецких цитрусовых приходится на Россию,” – отметил Кавак.

Сезон сбора урожая цитрусовых в Турции начинается в сентябре, а заканчивается в мае. Однако ведутся активные разработки новых сортов мандаринов и апельсинов, который позволит сделать сбор урожая круглогодичным. По словам Али Кавака, цену на турецкие цитрусовые определяет урожайность: «Если год выдался не самый урожайный, то, естественно, и цены на цитрусовые растут. Если в этом году не будет серьезных изменений курса валют, то и цены останутся стабильными. Мы вообще выступаем против резкого колебания цен. Что касается качества, то наши экспортеры знают, что регулирующие органы России внимательно следят за импортными товарами, и поэтому выбирают только лучшие продукты.”

Турецкие Цитрусовые (Turkish Citrus) были удостоены престижной награды

В 2017 году бренд Turkish Citrus бренд был удостоен одной из самых престижных наград Союза российских издателей - премии Gold Print Awards. Али Кавак с гордостью сообщает: "Мы действительно заслужили этот приз. Потому что мы делаем свою работу с любовью. Мы организуем коммуникационные кампании, которые продолжаются уже много лет, чтобы рассказать россиянам о пользе турецких цитрусовых. Мы обращаемся к читателям, публикуя наши материалы в крупнейших российских СМИ, на телевидении, в газетах, журналах и в интернете. Наши публикации были высоко оценены как зрителями и читателями, так и жюри премии. Мы всем очень благодарны. Я надеюсь, что нам выпадет еще не один шанс получить эту награду.”

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