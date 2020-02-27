2020-02-27T14:18:37+03:00
Общество

«Как тебе такое, Олег Тиньков»: Сотрудники «Тинькофф» передали футбольный привет своему боссу

В новости о спонсорстве Российской премьер-лиги они зашифровали секретное послание владельцу банка
Ксения БОГДАНОВА
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Сотрудники «Тинькофф» наверняка рисковали своими креслами, когда сочиняли пресс-релиз о том, что банк стал титульным спонсором Российской премьер-лиги по футболу. В официальном сообщении, опубликованном на сайте кредитной организации, они зашифровали секретное послание владельцу банка Олегу Тинькову. Решив подшутить над боссом, подчиненные подчеркнули в тексте отдельные буквы, из которых складывается фраза: «Как тебе такое, Олег Тиньков».

Шутливое послание намекает на то, что в прошлом Олег Тиньков неоднократно критиковал российских футболистов. В 2016 году бизнесмен публично заявил, что никогда не будет инвестировать деньги в отечественный футбол, а сам турнир он назвал жалким зрелищем. Когда пошли слухи о том, что «Тинькофф» может стать титульным спонсором РПЛ, миллиардер 11 февраля написал в Инстаграме: от своих слов он не отказывается. А если банк и станет спонсором РПЛ, то это решение менеджмента Тинькофф, и он сам ничего об этом решение не знает. Мол, только бизнес, причем бизнес Тинькофф, а не Олега Тинькова. Теперь же сотрудники припомнили боссу его слова.

Сам Олег Тиньков к скрытому посланию отнесся положительно и заявил, что оценил креатив подчиненных. По словам банкира, он ничего не знал о готовящейся проделке, но считает шутку удачной.

- Креативно ребята выступают. Как всегда, впрочем. Мне такое отлично, – заявил Тиньков «Ведомостям», подчеркнув, что считает сотрудничества банка с РПЛ взаимовыгодным.

О том, что «Тинькофф» стал титульным спонсором Российской премьер-лиги, 26 февраля объявил президент РПЛ Сергей Прядкин. Теперь турнир будет называться «Тинькофф Российская премьер-лига». Сотрудничество лиги с банком продлится до завершения сезона-2021/22.

- Мы в «Тинькофф» любим российский футбол, у нас много болельщиков, особенно в штаб-квартире, где 70% сотрудников — IT-специалисты, а их средний возраст составляет 26 лет, - рассказали сотрудники банка. - У нас даже члены совета директоров ездят на выездные игры команд РПЛ, в компании много людей, которые провели не один год на трибунах в фанатских секторах, включая вице-президентов. Поэтому новость о партнерстве с РПЛ вызвала больше воодушевление внутри компании.

Президент РПЛ Сергей Прядкин

Президент РПЛ Сергей Прядкин

Одним из активных участников сделки с «Тинькофф» выступил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. По его словам, он еще год назад вел переговоры с банком о спонсорстве РФС, однако в итоге решил, что будет правильным, если банк станет партнером РПЛ. По словам Дюкова, банк и лига подписали контракт на 300 млн рублей в год. К этой сумме добавятся еще 75 млн рублей, которые банк ежегодно будет перечислять каналу «Матч ТВ».

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