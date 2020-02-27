Источник: Дмитрий Захарченко вывел за границу триллионы рублей

Бывшему полковнику МВД России Дмитрию Захарченко предъявили новое обвинение. Теперь его подозревают в создании организованной преступной группы, которая занималась выводом грязных денег за рубеж.

Адвокат Александр Горбатенко рассказал, что его подзащитному вменяют преступление которое он мог совершить с 2007 по 2016 годы. По свидетельствам ряда источников речь может идти о триллионах рублей, которые группа лиц незаконно выводила через сотни подставных счетов за пределы России.

В группу входили силовики и банкиры, которые около 10 лет получали за эти нелегальные операции крупные отчисления в валюте.

- Пик незаконных операций пришелся на 2014-2016 года, когда лицензии были отозваны у более 300 российских банков, - отмечают источники "КП".

Выходит, что обнаруженные следствием в московской квартире сводной сестры Захарченко 8,5 миллиардов рублей в валюте - семечки.

Чтобы выяснить детали нового дела Захарченко перевезут из колонии в следственный изолятор Лефортово.

Напомним, Дмитрий Захарченко был арестован в сентябре 2016 года по обвинению в получении взяток с особо крупном размере. Его приговорили к 13 годам колонии, лишили звания полковника и наград, а также оштрафовали на 118 млн рублей, но тайна обнаруженных 8,5 миллиардов рублей в валюте оставалась не раскрытой.

Когда в 2016 года "Комсомолка" попыталась выяснить, что думает сам Захарченко по поводу выдвинутых ему обвинений. Он тогда заявил через адвоката, что миллиарды ему не принадлежат.

Вот, что он тогда написал для "Комсомолки":

"Эти деньги никак не соотносятся с выдвинутыми обвинениями. Думаю, что их даже не ожидали обнаружить. Надо выяснить у сводной сестры, чьи это средства. С ней я обычно виделся довольно редко: может, раз в полтора года. Думаю, что собственник этих денег скоро найдется. Мне трудно уследить за тем, чем занимается сестра. У нас не настолько близкие отношения. Отец работает в финансовой сфере, занимает пост в банке. Но общего бизнеса у меня с ним нет".

В 2016 году источники в следствии обратили внимание "Комсомолки" на то, что деньги на обнаруженные в ходе обысков счета продолжили поступать даже после ареста Захарченко!

- Похоже, что эти миллионы долларов были перечислены за обналичивание каких-то более серьезных сумм, - пояснил "КП" источник. - Понимаете, подобная система может работать независимо от Захарченко. Это одна из дыр огромной международной "прачечной" для "черного нала". На счета отчислялись, и возможно еще будут отчисляться какие-то проценты.

Источник "КП" напомнил, что подобную международную "прачечную" сотрудники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России накрыли в 2010 году. Тогда милиционеры изъяли в московском офисе коробки с 48 миллиардами рублей. В ходе следствия выяснилось, что за три года 40-летний столичный юрист пропустил через свою "прачечную" более 30 миллиардов рублей, 440 миллионов долларов и 123 миллиона евро. А за свои услуги дельцы брали от 1% до 7% от суммы. Фамилии задержанных тогда не стали разглашать в интересах следствия, а может по каким-то иным причинам.