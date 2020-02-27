Съедобные коктейли

Раньше бар и кухня ресторанов были идейно разделены и существовали сами по себе, особо не взаимодействуя. Теперь все по-другому. С каждым годом тандем бармена и шефа все больше укрепляется, а популярность смешивания еды и алкоголя набирает обороты. Все больше в этой области гениальных комбинаций, революционных методов и блестящих перспектив развития. Ингредиентом коктейля могут стать не только ягоды, овощи и травы, но и сыр с мясом. Ароматную вырезку или бекон используют не только «ради украшения».

Инновационные технологии шагнули с кухни ресторана в бар. Пена, икра, жидкий азот, ксантановая камедь и хлорид кальция... Сифон, вакууматор, дегидратор, су-вид, шприц... В модных заведениях тимьян - не только веточка, но и жидкий концентрат, которым, к примеру, «опыляют» уже готовый напиток при подаче. При помощи вакууматора слайсы из огурца насыщают джином и используют для приготовления крепких шотов, а апельсиновым соком в виде икры наполняют бокалы и рюмки. А сами коктейли можно не только выпить, но и съесть.

В этом ракурсе особое внимание приковано к всевозможным гастрономическим трюкам с популярным беконом. Он тоже используется в коктейле не только для эстетики.

Мартини с беконом и яйцом

Мартини с водкой уже не впечатляет. А вот мартини с беконом и яйцом - уже звучит интересно. Найти такую выпивку можно пока только в европейских барах. Но можно и самому приготовить дома. Джентльмены из London Cocktail Club решили превратить классический английский завтрак в настоящий коктейль. Они смешали в блендере бекон, яйца и мартини. Потом налили туда 50 мл виски, по 25 мл кленового сиропа и лимонного фреша. Все это украсили кусочком жареного бекона и сладкой глазуньей. В общем, можно одновременно выпить-закусить.

Мохито с грудинкой

Собираясь посетить бар Meat в Глазго, не надейтесь там освежиться мохито. Ибо в этом заведении вместо привычного мятного коктейля вам подадут мясной коктейль с ломтиком свиной грудинки. Которая, например, у компании «Черкизово» очень недурна.

Манхэттен с фуа-гра

Коктейль не для слабонервных и не для бедных. Подают в Нью-Йорке, Мадриде и других крупных городах. А придумали его в ресторане Duck & Waffle. Выпивка состоит из «стружек» фуа-гра (специальным образом приготовленная печень гуся или утки), кленового сиропа и соленой карамели. После того как ингредиенты смешаны, бармен-виртуоз добавляет к ним правильный виски, настоянный на все том же фуа-гра.

Кровавый Цезарь

Для этого коктейля повара коптят свиное сало в течение нескольких дней, пока оно не превратится в густую жидкость, которую растворяют в водке с томатным соком. Они добавляют в коктейль «ракушкоматный» сок - так они называют смесь томатного сока и бульона из моллюсков - и украшают его полоской хрустящего бекона в кленовой глазури.

Маргарита Серрано

Вариант что надо для тех, кто не любит или вечно забывает закусывать. В баре Copa de Cava в Блэкфрайарс в Лондоне этот коктейль делают с добавлением текилы, амонтильядо, трипл-сека, лайма и испанской ветчины Серрано.

Жирный Old Fashioneds (Старомодный)

Коктейль Олд фешен возник в 1880 году в баре Pendennis Club в городе Луисвилль, штат Кентукки. Бармен сделал этот коктейль из биттера, бурбона и кубика сахара для своего постоянного посетителя - полковника Джеймса Паппера. После рецепт стал популярным во всей Америке. А бармены из лондонского ресторана SushiSamba пошли дальше и добавили жир (исключительно говяжий) в виски. Также в микс добавляют кленовый сироп и соленую карамель.

Мэри со стейком

Бармены из лондонского бара Powder Keg Diplomacy (PKD) решили доукомплектовать легендарный коктейль и превратить Кровавую Мэри в мясную. Для этого они в водку влили ложку топленого говяжьего жира комнатной температуры. Затем оставили это дело на пару часов, чтобы микс остыл. После сняли верхний слой лишнего жира. В итоге получилась водка с довольно специфическим ароматом. Ее и использовали в качестве основы для коктейля, в который добавили кусочек говядины и немного острой подливы.