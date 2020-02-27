Кричащий тунец, тюлени-балерины и щенки лимонной акулы: 15 самых удивительных фото подводных обитателей

Подводный мир - удивительное царство, заглянуть в которое удается немногим. Хотите узнать, какая красота таится в глубинах морей и океанов? Тогда конкурс Underwater Photographer of the Year - весьма кстати. В этом году он побил рекорд: число заявок выросло до 5500, а охотников за удачным кадром - 500. Мы выбрали самые лучшие кадры, победившие на конкурсе.

БАЛЕТНЫЙ РИТМ ТЮЛЕНЕЙ

Величественные айсберги и упитанные тюлени-крабоеды - именно такую красоту запечатлел Грег Лекер, передавая зрителям изысканный свет и нежные цвета. Кстати, первоначально автор намеревался заснять "скрытое лицо айсберга".

Фото: @Pasquale Vassalo/UPY2020

ОРУЩИЙ ТУНЕЦ

Дайвинг фотографа Паскуале Вассалло проходил с местными рыбаками в штатном режиме. В 6 утра он погрузился в воду и дожидался, когда рыболовы начнут вытаскивали сети. В какой-то момент автор заметил в ловушке тунца, который явно не хотел быть съеденным. По словам судей фотоконкурса, этот снимок способен заменить тысячу слов и одновременно задает тысячу вопросов, передавая живые эмоции.

Фото: @Anita Kainrath/UPY2020

ЩЕНКИ ЛИМОННОЙ АКУЛЫ

Багамские острова - не только фешенебельный курорт, но и место временного убежища для хищников, например, для щенков лимонной акулы. В Мангровых лесах ее отпрыски проводят первые 5-8 лет своей жизни. Стоя по колено в воде, пытаясь одновременно держать камеру максимально неподвижно, Аните Кайнрат пришлось сидеть в засаде, дожидаясь акул. Занятие это оказалось малоприятным, ведь вокруг гудели комары и мерзко жужжали песчаные мухи, отвлекая девушку. Но когда любопытные маленькие существа показались на водном горизонте - все сразу стало на свои места!

Фото: @Hannes Klostermann/UPY2020

ЗРИТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ С БЫЧКОМ

Красивейшие коралловые рифы на Каймановых островах ну просто созданы для фотографии и любителей дайвинга. Подводный мир безумно красив и поражает своим многообразием различных водорослей и рыб. Так, Ханнес Клостерманн, вовремя заметил фиолетовый морской веер на заднем плане. Взгляд бычка удалось поймать в макросъемке. Кажется, модель очень удивилась.

Фото: @Wayne Lai/UPY2020

ПОДВОДНАЯ МОДА

Фотосессия - это всегда необычно. А как на счет съемки на фоне акул? Эта отважная девушка доверилась фотографу Уэйну Лаю. А сохранять невозмутимость ей помог опыт - ведь Джесси профессиональный фридайвер. "Впервые я понял, что человек и природа могут быть в гармонии - благодаря моде. я не мог устоять перед искушением приблизиться и запечатлеть момент", - поделился автор снимка.

Фото: @Jingle Guo & FDB/UPY2020

МАТЬ-ПРИРОДА

До сих пор существует множество теорий о том, как именно зародилась жизнь на Земле. Быть может все мы - дети воды? Именно на такие мысли наталкивает графически мощный и оригинальный образ, который выделяется из толпы сделанный творческой группой Jingle Guo & FDB. Авторы признаются: об этом кадре мечтали с тех пор, как впервые спустились под воду. Тишина, уединение и объятие матери-природы - вот что чувствуешь, погружаясь на дно. Это очень мощное ощущение, сравнимое со Вселенной, с ребенком в утробе матери.

Фото: @Keigo Kawamura/UPY2020

КРЕВЕТКИ-ЕДИНОРОГИ

Верить в единорогов или нет - дело исключительно личное. Но не стоит забывать про существование креветок. Креветок-единорогов. Эти небольшие и удивительные существа обитают на глубине примерно 200-300 метров. Кейго Кавамура, автору фото, удалось передать на своем снимке всю яркость океана, а по мнению судей - "подчеркнуть все лица и усы в темноте".

Фото: @Renee Capozzola/UPY2020

КОРАБЛЬ ШРЕДИНГЕРА

Вот так, наполовину в воде, наполовину нет, Рене Капоццол запечатлел "Саудовский титаник". Такое название автор дал кораблю неспроста, ведь снимок был сделан в Саудовской Аравии в районе NEOM в Красном море. В 1978 году этот огромное грузовой судно село на мель на дне кораллов, а после и вовсе сгорело. Теперь "лежащий в воде" корабль вдохновляет на создание поистине приковывающих взгляды снимков.

Фото: @Pier Mane/UPY2020

РЫБНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Затонувшие корабли нередко привлекают не только дайверов, но и для обитателей морского дня. Останки судна Kt Mawar стали домом для множества рыб, в том числе - желтого и серебристого окуней. А его внутренний корпус - настоящее убежище хищников. По мнению судей, автору работы удалось не только передать бурлящую подводную жизнь, но и благодаря тонкому освещению, создать впечатляющую глубину и призрачную атмосферу.

Фото: @Marcus Blatchford/UPY2020

БОМБАРДИРОВЩИК ДНЕЙ МИНУВШИХ

Многие считают, что история вершилась только на земле, напрочь забывая про воздушное и водное пространство. Фотограф Маркус Блатчфорд с компанией дайверов задумал необычный проект. Для этого во время погружения он велел им лежать на морском дне. А позже из 1337 исходных изображений создал этот впечатляющий снимок. При печати в реальном размере он имеет размер пикселя всего 0,847 мм.

Фото: @Pasquale Vassallo/UPY2020

ФУТБОЛ С ОСЬМИНОГОМ

Автору необычного, но безусловно впечатляющего снимка Паскуале Вассалло для создания подходящей картинки пришлось играть с осьминогом в футбол.

- Я думаю, что это подготовка к следующему чемпионату мира по футболу! - делится впечатлениями создатель.

Фото: @Alex Kydd/UPY2020

ПОДВОДНЫЙ ВИХРЬ

Этих скатов на рифе Нингалу в Западной Австралии заметил фотограф Алекс Кидд. Это очень редкий кадр: встретить восточноамериканского бычерыла для дайвера - удача всей жизни.

Рыбы кружились в загадочном танце, поднимались вверх и вниз - пока не скрылись с толще воды. Что это было? Возможно, так выглядят у скатов "свидания", а возможно, они просто болтали. О своем, о рыбьем.

Фото: @Pedro Jarque Krebs/UPY2020

БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ

Опасный, но очень фотогеничный товарищ! Такой кадр - это настоящий риск. Ведь приближение к бегемоту в дикой природе, особенно под водой, может стать фатальным. Поэтому Педро Жарку Кребсу пришлось делать этот снимок в неволе.

Фото: @Wai Hoemok/UPY2020

СЛОИСТЫЕ МЫСЛИ

Автор этого фото-чуда - Мок Вай Хо. Ему помогла камера с двойной экспозицией. Обычно в таком стиле снимают городские пейзажи, природу. Осваивая эту технику, Мок Вай Хо с удивлением обнаружил, что еще никто не догадался делать подводные фотографии с двойной экспозицией. На изучение технической стороны вопроса ушел год, но оно того стоило.

Фото: @Shane Keena/UPY2020

НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ ДОМ

Человек оставил свой след повсюду. Даже на самых крошечных и отдаленных островах, среди самых маленьких существ. Здесь, на острове Пелелиу в Микронезии, раку-отшельнику не посчастливилось наткнуться на выброшенную металлическую банку. По словам автора Шейн Кина, подобные фотокарточки напоминают нам, что Земля - наш общий дом. И его нужно содержать в чистоте.