2020-02-27T15:33:49+03:00
Дом. Семья

Блин без начинки - деньги на ветер

На Масленой неделе сковородки не успевают остывать - и правильно
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Иллюстрации: Катерины МАРТИНОВИЧИллюстрации: Катерины МАРТИНОВИЧ
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В каждый из дней с 24 февраля по 1 марта не просто можно, а даже нужно есть блины, и лучше с начинкой: чтобы и вкусно было, и традиции соблюдались. Самые вкусные и сытные - мясные. Сделали подборку - в какой день Масленицы какая начинка для блинчиков лучше подойдет.

Понедельник

Встреча - пустоблин

Начинается так называемая узкая Масленица - в старину в этот день еще разрешались работы по хозяйству, достраивались снежные города и качели для детей, мастерили чучело Масленицы. Встречались сваты и родственники будущих жениха и невесты, чтобы договориться о месте общего гулянья на Масленой неделе. А хозяйки выпекали первый блин - без начинки, на воде, но с маслом, чтобы вся следующая неделя выдалась богатой на угощения.

Вторник

Куриные «заигрыши»

День, когда парни и девушки знакомятся, катаются с горок и ходят друг к другу в гости, назывался заигрыши. Родители только рады - на Масленицу обычно сватаются, а свадьбу назначают уже после Пасхи. Для молодежи точно подойдут блины с легкой куриной начинкой. Готовится быстро. Вареную грудку смешать с жареным луком, добавить две ложки сметаны, тертый сыр, соль и перец. Фаршированные блины свернуть конвертиком и обжарить на сливочном масле.

Среда

Колбасные «лакомки»

В этот день теща приглашает в дом зятя и его друзей и наблюдает, к каким блинам тянется мужчина: если к соленым - у зятя крутой нрав, а выберет сладкие - у него мягкий характер. Колбасная начинка для соленых блинов: три яйца взбить, посолить и обжарить с помидорами, зеленью и копченой колбасой. Либо 300 г докторской колбасы пропустить через мясорубку, добавить 100 г твердого сыра, сметану, горчицу, перемешать, добавить в блины и свернуть их трубочкой.

Четверг

Свинский «разгуляй»

Работать по хозяйству уже нельзя. Можно только веселиться и угощаться. Тех, кто отлынивал, не желал развлекаться и есть блины, стращали неудачами. Но таких находилось мало. Для большого разгуляя нужны силы, поэтому и начинку делали сытной: 350 г свинины обжаривали на сливочном масле с луком и черным перцем. Можно добавить отварной картофель, нарезанный кубиками. Смешать начинку с красным перцем и завернуть в блины.

Пятница

«Тещины посиделки» с фаршем

По традиции мужчина приглашал в гости мать своей жены с подругами и угощал блинами (приготовленными, разумеется, женой). Начинку для блинчиков можно сделать так: обжарить отдельно кило куриного фарша и три измельченных луковицы, добавить вареные яйца, соль и перец. Пикантный, но простой рецепт: смешать обжаренный лук и полкило фарша из телятины, затем добавить 50 граммов круглого риса, немного кинзы, петрушки, соли и черного перца. Свернуть блин в конвертик или рулет, обжарить со всех сторон и подавать со сметаной или мацони.

Суббота

«Золовкины посиделки» с ветчиной и сыром

День молодой хозяйки. В старину замужняя женщина приглашала к себе родителей мужа и своих родственников. Чтобы ничего не испортить, можно было сделать блины с ветчиной и сыром. Этот рецепт и поныне считается самым ходовым. Нужны нежирная ветчина или бекон и мягкий сливочный сыр. Готовить легко: прогреть готовый блин на сковородке с двух сторон, сверху выложить бекон, посыпать тертым сыром, а сверху аккуратно разбить яйцо. Завернуть края блина, чтобы яйцо не растеклось, накрыть крышкой и через пару минут подавать на стол.

Воскресенье

«Проводы Масленицы» с индейкой

В этот день Масленицу традиционно провожают - чучело на веселом масленичном поезде везут в поле и сжигают. Посмотреть на это обычно сбегался весь город. После чего люди отправлялись домой - праздновать наступление весны румяными блинами с самыми необычными начинками. Можно приготовить блинчики-мешочки: 600 г индейки (лучше взять диетическую от «Пава-Пава») сварить и пропустить через мясорубку, добавить три жареные луковицы и две моркови, два куриных яйца, соль и перец. Блинчики связать перьями зеленого лука и слегка обжарить на сливочном масле.

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