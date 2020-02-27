2020-02-27T16:34:33+03:00
Звезды

Чем проще наряд – тем моднее: Машкова и Банщикова в мужской обуви, Мишулина в трениках и женщина-вамп Безрукова

Звезды на светской премьере показали тренды весны-2020
Ирина ВИКТОРОВА
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Роман Билык с женойРоман Билык с женойФото: Предоставлено организаторами
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На первый взгляд на премьеру фильма «Очень женские истории» звезды пришли совсем не в подходящих для вечернего выхода нарядах. Но это не так. Все дело в том, что в этом сезоне тренды изменились – и на вечеринки модно ходить не в вечерних платьях.

Анна Банщикова Фото: Предоставлено организаторами

Анна БанщиковаФото: Предоставлено организаторами

Во-первых, обувь дамам стилисты советуют выбирать в мужском стиле: чем грубее ботинки, тем моднее. Слипоны Анны Банщиковой или ботинки с грубыми круглыми носами Карины Мишулиной – и в этом сезоне модный пример. Самая трендовая обувь сейчас казаки. Мария Машкова нечастый гость на премьерах и тусовках (актриса с детьми и мужем живет в Америке, а сниматься прилетает на родину). Актриса нарядилась, как Ирина Шейк недавно на подиум – кожаные микро-шорты и пиджак «с мужского плеча». Ее подруге Анне Котовой-Дерябиной тоже можно хоть сейчас на подиум – и жакеты, и жилеты рекомендуют носить на голое тело. Кстати, и мужчинам, и женщинам стилисты ради модных выходов настоятельно рекомендуют обувь носить тоже исключительно на голые ноги.

Виктория Толстоганова Фото: Предоставлено организаторами

Виктория ТолстогановаФото: Предоставлено организаторами

Во-вторых, теперь дизайнеры и в офис, и на вечеринки предлагают ходить в трениках или майках алкоголичках. Совмещать вещи в домашнем стиле нужно с более деловыми или вечерними образами – смешивайте стили, как модные дома на показах. Как дочь народного артиста Спартака Мишулина – Карина. Мишулина нарядилась в «пиджак учительницы» – эти жакеты весной стали базовыми вещами в гардеробе. Вот только с цветовой гаммой Карина прогадала – в моде все оттенки синего, желтого и черно-белая гамма. Зато Карина удачно сочетает пиджак с вечерним вариантов «треников».

Карина Мишулина Фото: предоставлено организаторами

Карина МишулинаФото: предоставлено организаторами

Исполнительница одной из главных ролей Виктория Толстоганова выбрала для премьеры модный укороченный жакет – их называют парашютами и рекомендуют носить с мини или с леггинсами, узкими брюками.

Ирина Безрукова с Марией Романовой и Анной Чуриной Фото: предоставлено организаторами

Ирина Безрукова с Марией Романовой и Анной ЧуринойФото: предоставлено организаторами

Ирина Безрукова традиционно выглядит очень свежо и достойно: как она умудряется подбирать маникюр в тон платью? В этот раз актриса в образе женщине-вамп демонстрирует идеальные изгибы фигуры в обтягивающем платье. Кстати, если маникюр сейчас советуют делать в тон наряда, то в одежде сочетать можно и нужно разные цвета. Самой стильной парой вечера стали лидер группы «Звери» Роман Билык в брюках модной расцветки «куркума» и его супруга Марина в коже.

Мария Машкова и Анна Котова Фото: предоставлено организаторами

Мария Машкова и Анна КотоваФото: предоставлено организаторами

А вот принт пуховика Дарьи Екамасовой теперь не актуален – в тренде ломаные клетки, полоски, кляксы и все еще анималистичные принты. Даша пришла в джинсах – и это правильно: в вещах из денима теперь можно и в театр, и в кино, и в офис в них же. Фильм «Очень женские истории» в прокате с 5 марта.

Дарья Екамасова Фото: предоставлено организаторами

Дарья ЕкамасоваФото: предоставлено организаторами

ИСТОЧНИК KP.RU

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