2020-02-27T18:10:24+03:00
Пресс-релизы

Жадно пей жизнь: «Боржоми» показал характер

Легендарный бренд минеральной воды запускает яркую рекламную кампанию, которая продлится полгода
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В феврале стартовала рекламная кампания «А ты с характером», которая станет самой длительной непрерывной коммуникацией в истории бренда на ТВ и в интернете. Это вторая часть кампании под одноименным названием, дебют которой состоялся год назад. Ролик можно будет увидеть в эфире ведущих федеральных каналов и на главных интернет-площадках до середины июля! Кампанию увидят десятки миллионов человек.

В рамках кампании «Боржоми» еще больше погружает аудиторию в эмоциональную коммуникацию. Она строится на том, что каждый человек имеет свой неповторимый характер и может жить по-своему, вне стереотипов, следуя своим интересам и наслаждаясь каждым моментом.

В мини-фильме зритель постоянно в динамичном действии: в баре, на улице, на рок-концерте. Энергия бьет ключом, герои сменяют друг друга и вдохновляют зрителя. Парень мчится по улице (задает ритм), резкий переход кадра, мужчина в баре неистово открывает банку воды ножом (жадно пьет жизнь), его сменяет уверенная девушка на самокате, не теряющая времени в потоке машин и людей (двигается по-своему). Смена кадра, кульминация: рок-музыкант перед сотнями зрителей делится драйвом (заряжает свежестью). Всех героев объединяет неиссякаемый заряд, свой особенный характер и любовь к «Боржоми».

Уверенная девушка на самокате, не теряющая времени в потоке машин и людей. Двигается по-своему.

Уверенная девушка на самокате, не теряющая времени в потоке машин и людей. Двигается по-своему.

Кроме ТВ-трансляции, аудиторию ждут ролики в Интернете, социальных сетях и более 500 билбордов по всей стране. Наружная реклама повторяет сюжеты ролика и дерзко передает настроение. «Герои улиц», как и ролика, парень и девушка, которые призывают быть собой в любой ситуации.

«Активный образ жизни современного человека предъявляет новые требования к стилю коммуникации брендов. Бренд должен мотивировать и призывать к позитивным изменениям. Мы получаем активный отклик потребителей на нашу коммуникацию и видим, как «Боржоми» с его вулканической энергией и мощным характером вдохновляет их быть собой и следовать своим целям», – отметила Татьяна Сырцева, директор по маркетингу IDS Borjomi Russia.

Вдохновиться экшеном можно по ссылке

ИСТОЧНИК KP.RU

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