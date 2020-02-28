Депрессивные городки сожмут в размерах — в них слишком много полупустых домов

«Комсомолка» уже не раз писала о проблемах провинциальных российских городов — они пустеют и многие скоро могут вовсе исчезнуть с карты страны. Среди них немало так называемых моногородов — населенных пунктов, образовавшихся вокруг крупного предприятия или месторождения. Закрылся завод или шахта — умирает весь город.

Часто, уезжая, люди просто бросают свои квартиры в моногородах — квадртаные метры просто некому продать (читайте статью об этой проблеме - «Жилье почти даром: так живет город, где квартиру можно купить на одну зарплату»). Вот и стоят полупустые дома: но их все равно приходится отапливать, содержать, тратиться на коммунальное обслуживание. В итоге оставшимся жителям приходится платить за коммуналку больше, чем прежде: за себя и за того уехавшего парня.

Чтобы хоть как-то спасти положение в правительстве придумали такой метод — управляемое сжатие. Жителей переселяют так, чтобы дома были на 100% заполнены. Причем, с окраин города — поближе к центру или в районы с более качественным жильем. А опустевшие дома — сносить. Похожая схема была уже опробована в Воркуте. Решение о том, чтобы распространить ее на всю Россию, примут до конца года.

Однако управляемое сжатие может лишь оптимизировать городские затраты, немного уменьшить коммунальные платежи населения. Но вряд ли это затормозит отток населения.

- Сейчас в стране 321 моногород. Их основная проблема - зависимость от одного градообразующего предприятия. Это делает экономику моногородов уязвимой, поэтому важно развивать в них альтернативные производства и активно поддерживать малое и среднее предпринимательство, - сказала ранее «КП» зампредседателя ВЭБ.РФ и генеральный директор фонда МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева. - Мы считаем, что небольшие проекты помогут перезагрузить территории, поэтому в большей степени Фонд сейчас ориентирован именно на поддержку МСП. Это помогает снизить зависимость от градообразующих предприятий, дает возможность создать рабочие места в альтернативных сферах. Малый бизнес более гибок, ему легче перестроиться, а для моногородов зачастую это вопрос их развития.