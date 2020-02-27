Народ выберет флотоводцев и мореплавателей для воплощения в Аллее героев в Кронштадте

До 25 марта включительно все желающие смогут отдать свой голос за выдающихся российских мореплавателей и флотоводцев, которых они считают достойными стать олицетворением важнейших эпох истории отечественного военно-морского флота. Впоследствии героев Российского флота представят в центральной аллее исторического парка, который строится в Кронштадте в рамках проекта «Остров фортов». О запуске голосования официально объявили сегодня 27 февраля на совместном пресс-брифинге АНО «Остров фортов» и Российского Военно-исторического общества (РВИО), посвященном подписанию соглашения о сотрудничестве между двумя организациями.

Кронштадт по праву носит почетное звание города воинской славы. Этот статус связан как с подвигом кронштадтцев в годы Великой Отечественной войны, так и с мужеством и героизмом кронштадских моряков в предшествующие исторические периоды. Из Кронштадта на протяжении почти трех веков уходили корабли в боевые походы, самоотверженно отстаивая интересы России в морях и океанах.

В рамках сотрудничества АНО «Остров фортов» с Российским военно-историческим обществом определен перечень тем из истории ВМФ России, а также расширенный список отечественных мореплавателей и флотоводцев, личности которых позволят наилучшим образом раскрыть их.

По результатам народного голосования будет выбрано по одному герою на каждую из тем. Они будут воплощены в Аллее героев Российского флота, которая откроется в День ВМФ – 26 июля 2020 года.

Проект «Остров фортов» нацелен на развитие Кронштадта в качестве города-музея. Он предполагает создание на территориях общей площадью более 100 га, прилегающих к Каботажной гавани, нового городского кластера с комфортными общественными пространствами, в том числе благоустроенной набережной, музейно-парковым комплексом, выставочным центром, социальными, научными, образовательными и другими объектами. Кроме того, здесь будет открыт детский военно-патриотический лагерь.

Параллельно создается обеспечивающая инфраструктура – системы энерго- и водоснабжения, расширяется улично-дорожная сеть.

Важной составляющей проекта «Остров фортов» является реставрация кронштадтских фортов, которые относятся ко Всемирному культурному наследию ЮНЕСКО. Это форты «Император Александр I», «Император Петр I», а также «Кроншлот». В настоящее время эти объекты закрыты для посещения и требуют восстановительных работ. Предполагается бережно отреставрировать их и приспособить для использования при сохранении архитектурной и культурно-смысловой идентичности.