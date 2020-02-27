Турки в Сирии целятся в наши самолеты

Видео от террористов. На кадрах - российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в небе над Идлибом. Отстреливает тепловую ловушку, делает маневр, еще одна ложная цель, еще один маневр. И еще, и еще. Сами боевики в своих соцсетях пишут, что обстреляли «сушку» из ПЗРК. В последнее время у них появились переносные зенитно-ракетные комплексы, завезенные из Турции. Но специалисты сомневаются, что в этом случае речь идет об этом типе оружия.

«Пуск ПЗРК экипаж может засечь только визуально, или ему кто-то по радио подскажет, а пуска на видео мы не наблюдаем. Это значит, что система радиоэлектронного противодействия обнаружила облучение на определенной частоте, идентифицированное как взятие самолета на автосопровождение, которое скорее всего окончится пуском ракеты, - сообщил бывший летчик-истребитель, автор паблика Fighter Bomber. - Это с 99% вероятностью не ПЗРК, это по самолету работают гораздо более серьезные радиолокационные средства. Или истребители, или зенитно-ракетные комплексы. Ни того, ни другого у «блохастых» (боевиков - Ред.) нет. А у кого есть - вопрос риторический. Что именно работает, надежно определяется «Хибинами» (комплекс радиоэлектронного противодействия на самолете - Ред.). Пока пугают».

Турки, к слову, завезли свои средства ПВО в провинцию Идлиб, в том числе - ЗРК Atilgan, который вполне мог взять на сопровождение наш самолет. Минобороны России инцидент пока не комментировало. Однако на этой неделе оборонное ведомство обнародовало видео, на котором турецкая артиллерия ведет огонь по сирийским позициям, поддерживая наступление боевиков. В этом же ролике видно, как с позиций турецкой армии в небо уходит ракета, похожая на заряд от ПЗРК. В тот же день появились кадры террористов, на которых российский бомбардировщик Су-24 уходит от ракеты.

Судя по всему, негласное противостояние России и Турции в регионе выходит на новый уровень, который рискует закончится не очень здорово для Анкары. Все мы помним, как Москва отреагировала на сбитый турками российский самолет - по самые помидоры. А ведь на носу - туристический сезон.

Сегодня, как минимум, на лицо - прямое столкновение между турецкой армией и правительственными силами Сирии. Причем первые ведут себя как оккупационные войска, которые к тому же накачивают боевые порядки террористов ПЗРК - оружием, которое угрожает и мирным лайнерам. Потери идут с обеих сторон. В четверг Эрдоган сообщил об очередных трех погибших. Всего же с начала обострения Анкара потеряла более 30 своих бойцов. Президент Турции анонсировал переговоры с российским коллегой на 5 марта. Однако Дмитрий Песков заявил, что у Путина в этот день другие планы.