Анекдоты: Есть только одно место, где сила земного притяжения достигает максимальной величины - диван перед телевизором
- Ну как у тебя на работе?
- Как у Робинзона Крузо.
- В смысле?!
- Все удовольствие в приходе пятницы..
* * *
Исключить декрет из трудового стажа. Включить декрет в трудовой стаж.
Разрешить водителям промилле. Запретить водителям промилле.
Запретить собирать валежник. Разрешить собирать валежник.
Снести торговые киоски и ларьки. Восстановить торговые киоски и ларьки.
Запретить торговлю алкоголем возле соцобъектов. Разрешить торговлю алкоголем возле соцобъектов.
Господи, как много работы у российских чиновников! Передохнуть некогда!
* * *
- Замучила зима! Мне так хочется летнего ливня, грозы и грома...
- Иди под душ, включи стиральную машину и положи в нее кирпич.
* * *
- Скажите, у вас будет минутка поговорить о смысле жизни, о трансценденции бытия?..
- Нет.
- Ладно, пойдем длинным путем. Хотите выпить?
* * *
Хозяин ресторана - бармену:
- Значит, сегодня готовим такой коктейль: 5 граммов водки на 100 литров воды.
- Психбольница гуляет, что ли?!
- Нет, у гомеопатов корпоратив.
* * *
Чтобы отечественные спутники больше не падали, депутаты собираются принять ряд важных поправок к закону всемирного тяготения.
* * *
Жена с возмущением говорит мужу:
- Снова напился! Вчера я была просто счастлива, увидев тебя трезвым!
Муж:
- А сегодня моя очередь быть счастливым.
ИСТОЧНИК KP.RU