2020-02-27T20:04:13+03:00
Анекдоты

Анекдоты: Есть только одно место, где сила земного притяжения достигает максимальной величины - диван перед телевизором

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- Ну как у тебя на работе?

- Как у Робинзона Крузо.

- В смысле?!

- Все удовольствие в приходе пятницы..

* * *

Исключить декрет из трудового стажа. Включить декрет в трудовой стаж.

Разрешить водителям промилле. Запретить водителям промилле.

Запретить собирать валежник. Разрешить собирать валежник.

Снести торговые киоски и ларьки. Восстановить торговые киоски и ларьки.

Запретить торговлю алкоголем возле соцобъектов. Разрешить торговлю алкоголем возле соцобъектов.

Господи, как много работы у российских чиновников! Передохнуть некогда!

* * *

- Замучила зима! Мне так хочется летнего ливня, грозы и грома...

- Иди под душ, включи стиральную машину и положи в нее кирпич.

* * *

- Скажите, у вас будет минутка поговорить о смысле жизни, о трансценденции бытия?..

- Нет.

- Ладно, пойдем длинным путем. Хотите выпить?

* * *

Хозяин ресторана - бармену:

- Значит, сегодня готовим такой коктейль: 5 граммов водки на 100 литров воды.

- Психбольница гуляет, что ли?!

- Нет, у гомеопатов корпоратив.

* * *

Чтобы отечественные спутники больше не падали, депутаты собираются принять ряд важных поправок к закону всемирного тяготения.

* * *

Жена с возмущением говорит мужу:

- Снова напился! Вчера я была просто счастлива, увидев тебя трезвым!

Муж:

- А сегодня моя очередь быть счастливым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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