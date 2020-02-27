Фотографии «Самой красивой страны» украсили «Сбербанк Онлайн»

Фотографии участников конкурса Русского географического общества «Самая красивая страна» появились в приложении «Сбербанк Онлайн». Новая серия цифровых открыток – шесть анимированных и озвученных фотографий – размещена в разделе «Диалоги». Теперь пользователи приложения смогут делиться этими красивыми картинками друг с другом.

- Фотографии, которые мы получаем, показывают Россию во всем ее многообразии: Арктику и субтропические леса, диких животных и невидимый глазу макромир, - говорит председатель жюри фотоконкурса «Самая красивая страна» Константин Лейфер. - Для нас важно, чтобы эти снимки увидело как можно больше людей, ведь не все имеют возможность путешествовать так часто, как хотели бы, и видеть эту красоту. Для проекта со «Сбербанк Онлайн» мы сделали максимально разнообразную подборку фотографий. Конечно, и для авторов дополнительное распространение их снимков – хороший шанс стать узнаваемыми.

«Гроза над Гунибом». Фото Рустама Рамазанова

Героями открыток из новой серии стали белый медведь с Земли Франца-Иосифа, лебеди Крыма и сова из московского Ботанического сада. Среди пейзажей — горы Приморского края и Дагестана, северное сияние Нового Уренгоя.

«Лебединое озеро. Зима». Фото Андрея Сидорова

- В Диалогах уже есть открытки с персонажами из мультфильмов, героями советских почтовых карточек, СберКотом, лаконичными графическими поздравлениями. - комментирует Алексей Круглов, директор Дивизиона «Цифровая платформа», Сбербанк. - Хотелось пополнить этот список чем-то более жизненным и при этом не менее эмоциональным. Так появились открытки с пейзажами талантливых российских фотографов.

КСТАТИ

«Самая красивая страна» – фотоконкурс дикой природы, организованный Русским географическим обществом. Ежегодно на него приходят десятки тысяч фотографий. Участником конкурса может стать любой человек без ограничения по месту жительства, гражданству и возрасту. Единственное условие – фотографии должны быть сделаны на территории России. Сейчас идет оценка фотографий, присланных на новый — шестой фотоконкурс. Это непростая задача, ведь в нем приняли участие 8 645 авторов с 59 538 снимками.