«Голос. Дети»: У зрителей дрожали перепонки под натиском поющего ребенка

В детском «Голосе» продолжаются слепые прослушивания. Наставники все так же демонстрируют умение определять таланты на слух, сидя к выступающим спиной. И несколько жемчужин они уже выловили.

Буквально за несколько дней выступления трех (на самом деле четырех - двое из них выступают тандемом) участников проекта в YouTube набрали по несколько миллионов просмотров. Можно сказать, что эти дети уже звезды и наверняка телефоны их родителей разрываются от звонков продюсеров. Такова магия телевидения. Один эфир - и в дамки!

Больше двух миллионов просмотров собрали Валерия Базыкина и Манижа Аминова, которые неожиданно для всех спели хит «Трава у дома» дуэтом: пары очень редко пускают на проект, а тут не сестры, не одноклассницы, а две девочки, даже живущие в разных городах - Лера из Балашихи, Манижа вообще из Смоленской области, - познакомились на концерте и теперь зажигают вместе.

По миллиону с лишним просмотров набрали в YouТube номера Таисии Скомороховой (песня Goomba Boomba перуанки Имы Сумак) из Одинцова и Варвары Глуховой (композиция «Мама, я танцую» группы «#2Маши») из Новосибирска. Такой результат девочки показали меньше чем за неделю! Что же будет дальше?

А дальше - новые эфиры и новые звездочки. В ближайших выпусках мы увидим выступление Сени Орлова (7 лет, Москва), артистичного парня, закосившего то ли под Элвиса Пресли, то ли под Женю Белоусова. Модный прикид, густая шевелюра и вареные джинсы - парень вовсю снимается в рекламе и кино, так что наверняка покорит обаянием и наставников проекта.

Правда, этого маловато для успеха в детском «Голосе», тут еще и петь надо.

А вот малышка Любава Соляная (6 лет, Санкт-Петербург) не только поет, но еще и в футбол играет! Девочка уже выступала на семейном рок-фестивале «Наши люди», где спела дуэтом с Машей Макаровой из группы «Маша и Медведи», пела на благотворительных концертах и даже выигрывала международные вокальные конкурсы.

И таких вундеркиндов в новых выпусках будет немало. Злата Осипова (9 лет, Москва) - и вовсе готовая артистка. Выпускает клипы в YouTube, выиграла телешоу «Король караоке» (канал «Карусель»), занимается фигурным катанием и танцами. Судя по вводным, каждому наставнику захочется заполучить такую звездную крошку в команду. Только вот удастся ли ей проявить себя на слепых прослушиваниях так, чтобы судьи не проворонили юное дарование?

Первый канал. «Голос. Дети». Сегодня, 21.30.