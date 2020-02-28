Вопрос дня: А какие штрафы вы бы вообще отменили?
Олег СИРОТА, сыровар:
- Например, штраф за отсутствие маникюрной комнаты. Или 300-тысячные штрафы для маленьких сыроварен с тремя работниками за несоответствие их нормам для больших предприятий: почему с «малышей» пытаются спрашивать, как с агрогигантов?
Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор:
- Я бы ввел штраф за глупость, а все остальные штрафы отменил вообще. Потому что большинство из них - лишь повод для наживы ряда чиновников и силовиков.
Антон ШАПАРИН, вице-президент Национального автомобильного союза:
- Я бы не отменил, а ввел отдельной строкой штраф за езду зимой на летней резине. И конкретизировал бы штраф за непропуск пешехода у пешеходного перехода - когда он там просто стоит, ворон считает и совсем не собирается никуда переходить.
Максим ПИНИГИН, сооснователь Музея советских игровых автоматов:
- За превышение скорости штрафы отменять нельзя - тогда на дорогах начнется черт-те что. Я-то водитель аккуратный, но когда приходит письмо счастья, понимаю, что за дело.
Татьяна ВИЗБОР, бард, ведущая:
- Отменить садистский штраф за остановку более чем на 5 минут в зоне запрета остановки. Сердечнику плохо стало за рулем, он у ближайшей аптеки припарковался, поковылял за лекарством, возвращается через 10 минут - и уже оштрафован, а то и на эвакуаторе стоит. Лучше, чтобы человек умер?
Максим КАЛАШНИКОВ, футуролог:
- Меня штрафы не беспокоят, мне личная машина в большом городе не нужна, и я не понимаю, как можно забывать оплатить «коммуналку» и получать за это потом штрафы. И вообще - не создавайте себе проблем сами!
Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, адвокат:
- Я был бы против системы накопительных штрафов. Нельзя штрафовать человека изыманием у него машины или прав без суда.
Даниил, слушатель Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):
- Нельзя штрафовать родителей за проступки их детей в школе, если у ребенка уже есть паспорт, пусть сам отвечает, отрабатывает.
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ИСТОЧНИК KP.RU