2020-02-27T22:00:58+03:00
Общество

Вопрос дня: А какие штрафы вы бы вообще отменили?

Минюст сообщил, что запланированное ранее ужесточение наказаний за нарушение ПДД не будет резким и быстрым
Поделиться:
Вопрос дня: А какие штрафы вы бы вообще отменили?Вопрос дня: А какие штрафы вы бы вообще отменили?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Изменить размер текста:

Олег СИРОТА, сыровар:

- Например, штраф за отсутствие маникюрной комнаты. Или 300-тысячные штрафы для маленьких сыроварен с тремя работниками за несоответствие их нормам для больших предприятий: почему с «малышей» пытаются спрашивать, как с агрогигантов?

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор:

- Я бы ввел штраф за глупость, а все остальные штрафы отменил вообще. Потому что большинство из них - лишь повод для наживы ряда чиновников и силовиков.

Антон ШАПАРИН, вице-президент Национального автомобильного союза:

- Я бы не отменил, а ввел отдельной строкой штраф за езду зимой на летней резине. И конкретизировал бы штраф за непропуск пешехода у пешеходного перехода - когда он там просто стоит, ворон считает и совсем не собирается никуда переходить.

Максим ПИНИГИН, сооснователь Музея советских игровых автоматов:

- За превышение скорости штрафы отменять нельзя - тогда на дорогах начнется черт-те что. Я-то водитель аккуратный, но когда приходит письмо счастья, понимаю, что за дело.

Татьяна ВИЗБОР, бард, ведущая:

- Отменить садистский штраф за остановку более чем на 5 минут в зоне запрета остановки. Сердечнику плохо стало за рулем, он у ближайшей аптеки припарковался, поковылял за лекарством, возвращается через 10 минут - и уже оштрафован, а то и на эвакуаторе стоит. Лучше, чтобы человек умер?

Максим КАЛАШНИКОВ, футуролог:

- Меня штрафы не беспокоят, мне личная машина в большом городе не нужна, и я не понимаю, как можно забывать оплатить «коммуналку» и получать за это потом штрафы. И вообще - не создавайте себе проблем сами!

Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, адвокат:

- Я был бы против системы накопительных штрафов. Нельзя штрафовать человека изыманием у него машины или прав без суда.

Даниил, слушатель Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Нельзя штрафовать родителей за проступки их детей в школе, если у ребенка уже есть паспорт, пусть сам отвечает, отрабатывает.

Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня» на нашем сайте - самый интересный мы опубликуем в «Комсомолке».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Спецкор «КП» Дарья Асламова в карантине из-за коронавируса: Муж требует, чтобы я летела к нему в Хорватию, но там тоже меня изолируют!
Наш журналист всю прошлую неделю передавала репортажи из охваченного эпидемией Пекина. А когда вернулась домой - попала в строгий карантин в Москве и столкнулась с кучей проблем
Чтобы не вернуться к России, Латвия убила свои советские заводы. А теперь просит компенсацию
Журналист «КП» Елена Кривякина проехала по прибалтийским республикам, чтобы убедиться - действительно ли там вытравляют все русское? И узнать, чего хотят от России сотни тысяч оставшихся там жить русских людей [Часть 2]
Новости 24
Биатлонист из Норвегии оттолкнул белорусского спортсмена на соревнованиях и остался безнаказанным
Российское посольство отреагировало на письмо украинского коллеги в Берлине о голодоморе
Facebook отменил ежегодную конференцию разработчиков из-за коронавируса
Российские ученые направят в ООН жалобу на спутниковую систему Илона Маска
При сходе с рельсов пассажирского поезда в Египте пострадали 36 человек
ВОЗ одобрила агрессивный подход к коронавирусу России
Российский рынок акций обвалился максимально за два года
Во Франции сообщили о 20 новых случаях заражения коронавирусом
ПВО Сирии сбили турецкий беспилотник в идлибской зоне
В Винницкой области радикалы в масках с дымовыми шашками попытались захватить горсовет
Мальчик из детского дома попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке
Число жертв коронавируса в Италии достигло 17
Путин 5 марта обсудит с главами фракций поправки в Конституцию
Правительство выделило более 2,5 млрд рублей в помощь жителям Дальнего Востока, пострадавших от паводков в 2019 году
Генштаб России обеспокоен антироссийскими сценариями учений НАТО
Эксперты оценили потери в случае отмены НДФЛ для бедных