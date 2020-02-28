Во Вселенной начались взрывы, сравнимые по мощности с тем, в результате которого она образовалась

Самым мощным взрывом после Большого взрыва — того, который, как принято считать, сотворил Вселенную, назвали астрономы выброс энергии, зафиксированный в галактическом скоплении Змееносца. Как сообщили в NASA, сославшись на публикацию в научном журнале Astrophysical Journal, в образовавшуюся «воронку» - брешь, которую катаклизм оставил в космической плазме, поместились бы 15 таких галактик, как наша — Млечный путь.

Чудовищная вспышка произошла на расстоянии в 390 миллионов световых лет от нас. Увидеть её удалось посредством нескольких телескопов, работающих в рентгеновском диапазоне: Chandra, XMM-Newton, Murchison Widefield Array, Giant Metrewave Telescope.

Картина чудовищного взрыва: пунктиром обозначена граница "воронки", образовавшейся в космическом пространстве.

Ученые затрудняются сказать, что точно полыхнуло столь мощно. Пока грешат на черную дыру небывалых размеров — сверхмассивную, находившуюся в центре галактического скопления. Такие вроде бы способны не только испускать струи (jets), но и рвануть.

Не совсем пока ясно и то, что сталось с черной дырой. В самом ли деле она взорвалась? Данные противоречивы. Уточнить их помогут дальнейшие наблюдения на разных длинах волн.

Нынешний мощный взрыв — второй за последнее время. Предыдущий был зафиксирован в начале прошлого года в еще более далекой галактике, до которой 4 миллиарда световых лет. Не установленный до сих пор источник взрыва получил обозначение GRB 190114C. Его считали «вторым по мощности после Большого взрыва», пока не грянул нынешний.

Если верить расчетам, то прошлогодний катаклизм, который астрономы отнесли к гамма-всплескам, за несколько секунд высвободил столько энергии, сколько Солнце вырабатывает за целую вечность — за 10 миллиардов лет. Излучение, похожее на выстрел, было направлено на нашу планету. И достигло её 14 января 2019 года. Вреда не нанесло. Слишком уж далеко находилась та «лучевая пушка».

Предыдущий взрыв - ныне третий по мощности после Большого взрыва.

Взрыв в Змееносце — в пять раз мощнее. И в 10 раз ближе. Тревожно от этого. Складывается впечатление, будто бы во Вселенной начинается нечто нехорошее.