2020-02-28T18:53:16+03:00
Звезды

«Боюсь аэропортов»: Мария Кожевникова отменила отпуск из-за коронавируса

Звезды меняют планы и терпят убытки из-за китайской заразы
Ирина СУХАНОВА
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Мария Кожевникова решила не рисковать здоровьем детей. Фото: Инстаграм.Мария Кожевникова решила не рисковать здоровьем детей. Фото: Инстаграм.
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Актриса Мария Кожевникова призналась поклонникам в Инстаграме, что очень встревожена новостями о распространении коронавируса. Пока зараза из Поднебесной бушевала в Юго-Восточной Азии, Мария не слишком боялась подхватить ее. Но теперь загадочный вирус COVID-19 добрался и до Европы. В Италии закрывают церкви и бары, а в Великобритании отправляют на карантин школы. В итоге Кожевникова решила отменить отпуск в Венгрии, в который она планировала поехать вместе с детьми.

- Стараюсь об этом не думать, не читать и не говорить... Но то, что уже происходит в Европе заставляет об этом написать. Что думаете про коронавирус ?! Меняете ли свои планы?! Я, если честно в замешательстве, но уже отменила экскурсию детей в Будапешт. Боюсь аэропортов, - призналась 35-летняя звезда «Универа». - Столько разной информации, что не знаешь, где правда. Реальные ли цифры, скрывают или наоборот нагнетают, искусственно ли созданный, как оружие?! Связанно ли это с экономикой… Огромное количество вопросов, и ни одного ответа, только догадки. Разговаривала с профессором, доктором медицинских наук, врачом высшей категории - Чеботаревой Татьяной Александровной, немного успокоила, но диссонанс явно существует, и у ученых тоже нет пока точных ответов.

Кожевникова воспитывает троих сыновей, младшему из которых, Василию, всего два года. Старшим наследникам артистки чуть больше: Ивану 6 лет, Максиму — 5. Актриса замужем за бизнесменом Евгением Васильевым, с которым они поженились в 2013 году. Тревога Марии вполне понятна: когда дети такие маленькие, лучше не рисковать их здоровьем и не отправляться с ними в путешествие при таких непонятных обстоятельствах.

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Старшим сыновьям Кожевниковой 5 и 6 лет.
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А вот певица Катя Лель в отпуск все-таки улетела. Правда, из-за коронавируса ей пришлось в последний момент перекраивать весь график путешествия. 45-летняя артистка и ее муж, бизнесмен Игорь Кузнецов планировали отдохнуть в Китае. Но когда появились страшные новости о растущем числе погибших и заболевших, супруги сразу же изменили планы. Причем об опасном вирусе они узнали всего за сутки до вылета.

- Мы мгновенно изменили курс и полетели в Дубаи. Это, конечно, жуткая новость, печальная… Мне кажется, идет какое-то глобальное истребление на Земле, и мы, может даже, недооцениваем его масштабы, - считает Катя Лель.

Из Дубаи певица и ее муж отправились в Индонезию — сейчас пара отдыхает на острове Бали.

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Катя Лель вместе с мужем срочно отменила отпуск в Китае и улетела на Бали.
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У Яны Рудковской и Евгения Плющенко все гораздо серьезнее: из-за коронавируса страдает их бизнес. У фигуриста были запланированы выступления в Юго-Восточной Азии, но из-за COVID-19 их пришлось отменить. Теперь под угрозой оказались и гастроли ледового шоу Плющенко в Европе. Знаменитые супруги терпят финансовые убытки.

- Тревожные новости приходят по ситуации с коронавирусом со всех стран мира, - рассказала Яна в Инстаграме. - Непонятно, что делать с нашими шоу в Европе. В Китае мы уже все отменили. Конечно, мы не паникуем и очень надеемся на спад эпидемии и на долгожданную сыворотку против страшной болезни 21 века!

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Яна Рудковская и Евгений Плющенко отменили шоу в Китае.
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Сейчас Плющенко и Рудковская решают: стоит ли им лететь в запланированный на весну отпуск, который они собирались провести на Мальдивских островах. Билеты куплены, отель оплачен. Однако риск подхватить коварную заразу из Поднебесной может вынудить супругов отказаться от отпускных планов и все отменить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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