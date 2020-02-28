«Россети» поддержали предложение Валентины Матвиенко о создании единого тарифного пространства

Группа компаний «Россети» поддержала инициативу председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко по созданию на территории России единого тарифного пространства. Введение единой государственной политики по формированию тарифов на электроэнергию благоприятно скажется на экономическом развитии большинства российских регионов, считает заместитель гендиректора «Россетей» по экономике и финансам Павел Гребцов.

- Компания «Россети» поддерживает инициативу, предложенную 28 февраля 2020 года председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, по введению в РФ единой государственной политики в области установления тарифов в электроэнергетике. В настоящее время единые - котловые - тарифы на услуги по передаче электрической энергии на одном уровне напряжения могут различаться в несколько раз в зависимости от субъекта РФ, - рассказал Гребцов агентству ТАСС.

Сейчас тарифы в разных регионах России значительно отличаются друг от друга. В Иркутской области, например, они в 3,8 раза меньше, чем в соседней республике Бурятия. И в 8 раз ниже, чем в Тыве. Это связано с тем, что в Приангарье исторически сложился мощный промышленный и энергетический комплекс. В Иркутской области расположены крупные энергоемкие предприятия цветной металлургии, машиностроения, целлюлозно-бумажный комплекс, деревообрабатывающие и химические заводы. Электричеством их снабжают три гидроэлектростанции - Усть-Илимская, Иркутская и Братская ГЭС. Именно они обеспечивают региону низкие тарифы на электроэнергию.

- Такой значительный разрыв создает дискриминационные условия для потребителей услуг по передаче электрической энергии и является экономическим барьером для инвестиционных вложений в развитие субъектов РФ, на территории которых установлен высокий тариф, - подчеркнул Павел Гребцов.

Выравнивание тарифов позволит другим регионам России успешно развиваться и будет способствовать их экономическому росту.

- Учитывая исторические особенности развития регионов, а также различие в топологии сети, введение единой государственной политики по формированию тарифов и создание единого тарифного пространства на различных территориях приведет к выравниванию тарифов на услуги по передаче электроэнергии и даст импульс к экономическому развитию большинства субъектов РФ, - отмечают в компании «Россети».