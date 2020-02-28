2020-02-28T21:46:00+03:00
Звезды

«Я люблю себя и такой»: Анна Михалкова объявила, что устала бороться с лишним весом

Актриса больше не собирается худеть
Ирина СУХАНОВА
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Анна Михалкова объявила, что больше не будет худеть.Анна Михалкова объявила, что больше не будет худеть.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Анна Михалкова всю жизнь боролась с лишним весом. По словам актрисы, эта борьба проходила с переменным успехом и напоминала качели: она то худела, то снова поправлялась. В прошлом году, например, дочь Никиты Михалкова сумела сбросить почти 15 килограммов и даже снялась в купальнике в одной из своих последних киноработ. Но теперь она решила сдаться и прекратить борьбу с килограммами. Виной всему — ее организм, который оказался всеядным. Это 45-летняя актриса выяснила, сделав дорогой тест на определение пищевой непереносимости.

Михалкова решила выяснить, какие продукты ей не подходят, и сделала анализ крови. О его результатах она рассказала в забавном посте в Инстаграме.

- Низкая культура отказа заставила меня сдать кровь на дорогущий тест выявляющий пищевую аллергию. Поскольку война с лишним весом давно закончилась моей полной капитуляцией с формулировкой «я люблю себя и такой», я решила: а, вдруг! А вдруг я просто ем продукты, которые моему организму вредны, и из-за них я не худею! - написала Анна. - Из всего перечня продуктов на трёх листах в красной колонке оказался только один..... мидии! МИДИИ, Карл! Я их отродясь не ела! Не ем! И вряд ли буду есть! Все остальное мой родной организм принимает на ура! Пришлось в очередной раз согласиться: «я люблю себя и такой»!

В отличие от сестры Надежды, Анна всегда была девушкой с формами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В отличие от сестры Надежды, Анна всегда была девушкой с формами.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В отличие от своей младшей сестры Надежды Анна всегда была пышечкой.

- Аня конституцией пошла в бабушку — Наталью Петровну Кончаловcкую, которая была очень талантливая, но всегда в теле, - рассказывала в одном из интервью мама актрисы Татьяна Михалкова.

Заметно похудеть Анне удалось, усилив физические нагрузки. При этом, как уверяет звезда экрана, похудеть она решила из-за проблем со здоровьем.

- Была необходимость сбросить вес, чтобы стабилизировать давление. Я занялась спортом, плюс на нервной почве килограммы сами уходили. Но никакого ЗОЖ нет: могу позволить себе алкоголь и все, что захочу. Не было какого-то специального решения, гипертония мне помогла, - рассказывала она.

Поклонники в Инстаграме считают, что Анне больше не нужно худеть. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Поклонники в Инстаграме считают, что Анне больше не нужно худеть.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Но теперь стрелка весов замерла на месте, и лишние килограммы больше не уходят. Анна решила смириться с неизбежным и прекратить следить за весом. Впрочем, поклонники считают, что ей очень идут именно те параметры, которые у нее сейчас. Ее больше нельзя назвать полной, однако и слишком худой она не выглядит: женщина с аппетитными формами, которые так нравятся мужчинам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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