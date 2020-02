Забей и линяй из города

Иранского режиссера Мохаммада Расулофа после каннской премьеры фильма «Честный человек» местная власть бросила на год в тюрьму, обвинив его в «подрыве национальной безопасности» и «распространении пропаганды» и наложив пожизненный запрет на его профессиональную деятельность. Его ответ - фильм «Без зла» (Sheytan vojud nadarad/ There Is No Evil), самый отчаянный, острокритический и откровенный в его «карьере», настоящее протестное, партизанское кино, которое не может не быть не вознаграждено. Фильм разделён на четыре части, четыре вольно связанные друг с другом истории (снять четыре короткометражки находящемуся под надзором режиссеру было проще, чем один полный метр). На кульминационной сцене одной из них даже звучит песня «Белла, чао» - знаменитый гимн итальянских партизан. Фильм Расулофа - жёсткая критика драконовской иранской системы правосудия, отправляющей на смертную казнь политических диссидентов и заставляющей становиться убийцами совершенно не расположенных к этому виду деятельности людей. В Иране солдаты, проходящие военную службу, могут попасть в ряды палачей, в чью задачу входит вышибать из-под осужденных стул перед повешением. Герои трех новелл - люди, вынужденные это делать против своей воли и убеждений (откажешься - не закончишь службу - не получишь ни паспорта, ни работы). Но публицистическое послание фильма заключено в словах одной из эпизодических героинь: «Всегда можно сказать «нет». И в фразе одного из героев, решающегося на бунт: «Я скорее убью того, кто заставляет меня быть палачом». Хотя среди персонажей есть и те, кто попал в палачи отнюдь не по воле случая, кто вполне дорожит своей работой, приносящей и благосостояние, и удовлетворение - как окладистый положительный мужчина, который спасает кошку, покупает дочери пиццу, заботится о матери, и вообще по нему ничего такого не скажешь. Это самый заурядный носитель того самого банального зла, которое время от времени способно приобрести самые космические масштабы.

Кадр из фильма «Облученные»

Это наглядно демонстрирует другой конкурсный фильм - «Облученные» (Irradiated) кампучийца Рити Пана. Это прихотливый арт-монтаж невыносимых кадров массового геноцида, пыток, ядерных взрывов и всего того зла, на которое способны люди и за которое они страдают не в загробном аду, а прямо здесь, на земле, превращенной в ад их собственными руками. На такое экстремальное зло не хочется смотреть, но Пан, бежавший от террора красных кхмеров (2 миллиона убитых), не дает забыть ни об Освенциме, ни о Хиросиме. Ни о Колыме. Пламенные российские пропагандисты уверяют, что весь мир впал в забвение относительно Второй Мировой войны. Так вот: это не так.

Кадр из фильма «Обыкновенное преступление»

Преступления могут не быть столь глобальными, но мировое зло начинается с «мелочей». Героиня показанной в «Панораме» сдавленной аргентинской драмы «Обыкновенное преступление» (Un crimen común) Франсиско Маркеса не пустила на порог сына своей домработницы, которого на следующий день нашли в реке мертвым. Не захотела связываться с полицией. Когда уже ничего нельзя было сделать, интеллектуалка, как водится, начала кусать себе локти, ей стали слышаться голоса, она утратила чувство реальности, и даже ее собственный сын стал мочиться в постель. По правильной мысли режиссера, то, что совершила эта университетская преподавательница, отказавшись протянуть руку ближнему, и есть обыкновенное преступление. И все мы легко можем оказаться на ее месте.

Кадр из фильма «Дни каннибализма»

В той же программе показали и вещь под неслабым названием «Дни каннибализма» (Days of Cannibalism) Тэбохо Эдвинса, правда, указанного в нем преступления, к счастью, нет. Фильм переносит нас в африканскую страну Лесото, куда вдруг начали в довольно серьезных количествах переселяться китайцы, поставив под опасность всю тамошнюю экосистему. Их предприимчивость вошла в конфликт с размеренными ритмами местных жителей - традиционных скотоводов, а страсть китайцев к обогащению смутила их наивные души. Вещь производит мрачное впечатление, как и виртуозный полнометражный польский мультфильм «Забей и линяй из города» (Kill It and Leave This Town), показанный в конкурсе «Столкновения».

Кадр из фильма «Забей и линяй из города»

Это варево личных мотивов режиссера Мариуша Вилчинского, работавшего над этим пугающим полотном целых 11 лет. Нарисовано все нарочито по-детски, как будто бы ожили картинки из разлинованных школьных тетрадок, куда старшеклассники заносят свои художественные измышления на тему ужасов и эротики. Персонажи 1960-70-х, похожие на каких-то полуразложившихся животных и вполне обаятельные в этом своем качестве, говорят голосами польских звезд, а также эмблематичных Анджея Вайды (уже покойного) и Даниэля Ольбрыхского - в сознании режиссера личное не может не быть перепутано с профессиональным. Факт прочтения им «Мастера и Маргариты» явно наложил на него не меньший отпечаток, чем печальный факт ухода из жизни родной бабушки. Нарисованный мир не вызывает у автора особого оптимизма, и это не может не передаться зрителю. Это место, в котором не хочется провести времени больше отпущенных полутора часов, из него по призыву автора хочется линять, но не у всех это, к несчастью, получится.