2020-02-29T11:56:11+03:00
Политика

Слабоумие без отваги

На Украине предложили объединиться с Турцией против России
Александр ГРИШИН@orgstrukОбозреватель
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Во время очередного противостояния Турции и Сирии турецкая армия понесла большое количество жертв среди своего личного состава.Во время очередного противостояния Турции и Сирии турецкая армия понесла большое количество жертв среди своего личного состава.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Случившееся в четверг и пятницу обострение в противостоянии Турции и Сирии, в результате которого турецкая армия понесла большое количество жертв среди своего личного состава, жарким пламенем полыхнуло на Украине. В Киеве, как им показалось, наконец-то увидели, с кем можно объединиться, чтобы победить проклятую Россию. Причем, идея объединить усилия исходила как от маргинальных неонацистов, так и от представителей нынешнего истэблишмента.

- Для Украины это мог бы быть шанс! Но я уверен, что этот шанс использован не будет. Я уверен, Президент Зе не подведет друга, в «глазах которого мир» в трудную минуту, не вставит нож в спину стране, которая является «основным потребителем продукции 95 квартала». Не будет активизироваться ни по военному, ни по дипломатическому направлению, не будет синхронизировать усилия с Турцией, не будет вообще ничего, - плачется от «упущенных» возможностей создатель неонацистского полка «Азов» Андрей Билецкий. - Будет новый раунд переговоров в Минске и новые участки разведения. Потому что война на два фронта всегда тяжелая, и для РФ в том числе. И «новая команда» подставит россиянам свое плечо. Жаль, потому что, возможно, сейчас появится огромный шанс вернуть свое. Но для этого, помимо удачного стечения обстоятельств, нужны еще и яйца.

Создатель неонацистского полка «Азов» Андрей Билецкий. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Создатель неонацистского полка «Азов» Андрей Билецкий.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ну да ладно, нацик на голову ушибленный. А вот вам экс-секретарь СНБО, исполнявший даже какое-то время обязанности президента Украины Александр Турчинов.

- Российско-сирийские войска нанесли мощный авиационный удар по турецким позициям в районе провинции Идлиб. В результате погибли турецкие солдаты, гражданские граждане, среди которых много детей, - заявило это существо и немедленно предложило. - В этих сложных опасных условиях Украина должна выразить свою поддержку нашему стратегическому партнеру – Турции и объединить усилия в противодействии агрессивной российской политике.

В целом, настроения радикальных украинских «патриотических» активистов можно передать следующим мечтанием: «Если Турция перекроет российским торговым кораблям Босфор и Дарданеллы, в РФ начнется голод…» Не в первый раз мечтаньям такого рода предаются, что в России голод начнется, что она развалится, что они еще на «Абрамсах» приедут в Москву (кстати, а почему на американских танках, а не на украинских-?). И так далее.

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хитрее черта, а глупей вороны. Это про них. Мало того, что несут бред, когда все разъяснения уже были даны и получены. Что турецкие военнослужащие находились в боевых порядках атакующих боевиков, где их не должно было быть. Что о своем местонахождении они, в нарушение всех инструкций и договоренностей, российской стороне не сообщали. Собственно, за что и поплатились, потому что наши, как я понимаю, усиленно контролируют сирийцев, чтобы те по туркам не стреляли. И если там дети были среди атаковавших сирийскую армию боевиков, то, конечно, они могли погибнуть тоже. И ни в каком ином случае.

Но украинских политиков это все категорически не волнует. Они мечтают стравить Москву и Анкару не просто в конфликте, а в настоящей войне, для чего предлагают свои недорогие услуги. Расчет в их мечтаниях прост до примитива: Турция – член НАТО, если она схлестнется не просто с Сирией, а с Россией в Сирии всерьез, то на стороне Турции выступит весь блок НАТО. И тогда России не устоять, а после поражения Москвы в этой войне можно будет не только вернуть Киеву Крым и вдоволь порезвиться с репрессиями на Донбассе, но, может, в самых смелых мечтах, конечно, оттяпать еще и Кубань и еще пару-тройку регионов.

Отношение к такого рода геополитикам и политикам с их расчетами, укладывается в емкую формулу, приписываемую главе современной российской дипломатии, и состоящую в краткой форме всего из двух букв: Д и Б. Эти горе-аналитики не понимают, что в случае такого развития событий, может просто не быть ни Донбасса, ни Крыма, ни самой Украины. Кстати, и Турции, и части России. Зато это хорошо понимают в других странах, где государства существует без приставки квази- или подобных ей. И сам Эрдоган прекрасно понимает, в отличие от украинцев, что НАТО никакой серьезной поддержки ему не окажут, и, уж тем более, за него в Сирии не впишутся. Хотя бы по той причине, что сама Турция никакому нападению не подверглась, а в Сирию послала свою армию, не имея приглашения ни от одной международной структуры, ни мандата от ООН, ни от той же НАТО. Потому-то вслед за грозными рыками, транслируемыми публично везде и всюду, сразу, без лишнего шума последовали консультации о снижении напряженности в отношениях и стабилизации ситуации.

А на Украине всерьез намеревались «бить российского врага на двух фронтах». Естественно, весь груз должна была взять на себя Турция, а Украина готова была взвалить на себя празднование Великой Перемоги. Украинский вице-адмирал Андрей Тарасов даже пообещал не допустить высадку российского морского десанта на Украину и захват этим десантом Одессы. А командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко, переведенный на флот из танкистов, уже пообещал победить ВМФ России… в суде.

И – опять не сложилось. И что теперь делать бедным украинским стратегам? Былой отваги уж нет, когда с оторванной ногой под мышкой герой прикладом и штыком подбивал на поле боя российские «Арматы» десятками. А вот слабоумие осталось…

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ИСТОЧНИК KP.RU

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