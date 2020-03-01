Новые законы c 1 марта 2020: Импортные лекарства найдут дорогу к пациентам, а стареньким «Волгам» выдадут паспорта

1. Можно будет ввозить некоторые запрещенные раньше лекарства

Речь идет о ряде препаратов, которые официально в России не зарегистрированы и не продаются, но жизненно важны для пациентов - например, при тяжелых формах эпилепсии или онкологии. А российских аналогов с тем же действием пока нет.

С 1 марта 2020 года и до 31 декабря 2023 года будет действовать особый порядок. Ввозить в частном порядке препараты из определенного, утвержденного Минздравом, списка теперь можно, несмотря на отсутствие регистрации в России, - если они необходимы по жизненным показаниям конкретным пациентам (об этом должно быть решение специальной врачебной комиссии). До конца 2023 года Минздрав надеется разрешить ситуацию с такими медикаментами - либо разработать действенные отечественные аналоги, либо зарегистрировать нужные импортные средства.

2. Интернет-доступ к госуслугам станет бесплатным

С 1 марта доступ к сайтам госуслуг и всех государственных и региональных органов власти перестанет тарифицироваться интернет-провайдерами. Пользуйтесь на здоровье - пока вы сидите на этих сайтах, плата за трафик не берется. Можно воспользоваться онлайн-госуслугами - если по каким-то причинам вам это понадобилось срочно - даже при нулевом балансе.

Онлайн-госуслуги станут бесплатными.Фото: Алексей БУЛАТОВ

3. Обувь - с маркировкой

Производители или импортеры обуви, которую предполагается продавать в России, должны будут наносить на нее специальный штрих-код - на саму пару, упаковку или ярлык. А продавцы, получив товар, - заносить сведения о маркировке в специальную информационную систему. Предполагается, что так проще будет бороться с контрафактом - он станет заметнее, поскольку без кода.

Эксперты успокаивают, что какого-то решительного подорожания обуви в связи с новшествами быть не должно. Поскольку к нововведениям готовились заранее - все, что надо, уже в ценах в основном учтено.

На обуви будет стоять специальная маркировка.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

4. Раритетные авто получат свой ГОСТ

Если вы владелец раритетной «Волги-21» или «Победы», которым больше 30 лет, и хотите на ней кататься по обычным дорогам, для вас теперь действуют новые правила.

Нужно будет пройти нечто вроде специального техосмотра у аккредитованных экспертов. Они проверят авто на соответствие новому ГОСТу, разработанному для таких ретро-авто. Там содержатся требования к тормозной системе, фарам, колесам, пожарной безопасности и т. п. Если у автомобиля сохранены оригинальный двигатель, кузов и интерьер (или все соответствующим образом отреставрировано) и он вписывается в ГОСТ, на него выдадут паспорт «классического автомобиля». С ним можете ездить по России, где хотите - как на обычной, не раритетной машине.