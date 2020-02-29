"Она не хотела ехать на тот день рождения - были знаки": автор блога "Не Норм Пара" Наталья Монакова погибла на вечеринке с сухим льдом

"Комсомольской Правде" стали известны подробности биографии некоторых участников трагической вечеринки в московской сауне. Напомним, вечером 28 февраля в банном комплексе "Девятый вал" в Коломенском проезде отмечали день рождения Instagram-блогера Екатерины Диденко.

На вечеринку пришли 18 гостей, парни и девушки. В какой-то момент несколько гостей переместились от столов с угощением в бассейн. В этот момент кто-то из участников тусовки бросил в воду сухой лед - твердый диоксид углерода. Началась резкая химическая реакция. Сидевшие в бассейне люди наглотались углекислого газа и потеряли сознание. Трех человек врачи спасти не смогли. Еще несколько гостей находятся в реанимации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763686" frameborder="0"></iframe> Медики увозят тела погибших молодых людей.

Как выяснила "КП", большая часть гостей вечеринки были родом из города Старый Оскол Белгородской области. В том числе 25-летняя Наталья Монакова и ее 28-летний молодой человек Андрей Бойко. Она уже несколько лет жили в гражданском браке и вели в Instagram блог об отношениях "Не Норм Пара".

Наталья была среди тех, кто во время ЧП находился в бассейне и погибла. Известно, что Андрей попал в больницу, но в каком он сейчас состоянии - пока не знают даже близкие.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763694" frameborder="0"></iframe> Подруга блогера Екатерины Диденко выложила видео с ее дня рождения.

- Наташа несколько лет училась в Питере и Москве, - рассказал один из друзей пары. - А Андрей вел в Старом Осколе свой бизнес - он организовывал квесты и квизы (интеллектуальная игра вроде "Что? Где? Когда?"). Они уже несколько лет встречались. Разговоры о женитьбе время от времени заходили. А в последнее время Наташа часто говорила, что хотела бы завести детей. Но не сложилось...

- Почему они вообще оказались на этой вечеринке в Москве?

- Насколько я знаю, с Екатериной Диденко, у которой был день рождения, они напрямую не знакомы. Но с ней очень близко общаются другие блогеры из Старого Оскола, которые несколько лет переехали из нашего города в Москву. У некоторых здесь был небольшой бизнес, они его продали и перебрались в столицу, начали развивать свои блоги. Я знаю нескольких людей, которые были на той роковой вечеринке. Там присутствовали несколько семейных пар из Старого Оскола. Получается, Наташа и Андрей поехали к подруге своих друзей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763702" frameborder="0"></iframe> Блогер Екатерина Диденко: Вали больше нет с нами, еще Наташи и Юры.

По словам нашего собеседника, в самый последний момент поездка Монаковой и Бойко в Москву вообще была под угрозой срыва.

- Обычно ребята мотались в Москву на машине Андрея, это занимает 6-7 часов. Но насколько я знаю, прямо перед этой поездкой машина сломалась. Ребята не хотели ехать на поезде и даже подумывали о том, чтобы отказаться от приглашения. Но в итоге все-таки решили купить билеты на поезд. Все-таки там друзья, да и знакомство с другими топовыми блогерами - вещь полезная. Кто же знал, что так получится! А теперь мы думаем о том, что это были знаки - и машина ни с того ни с сего сломалась, и у самих ребята сомнения были...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/763668" frameborder="0"></iframe> В Москве три человека погибли на дне рождения знаменитого блогера.День рождения знаменитого московского блогера Кати Диденко обернулся трагедией… Из-за сухого льда, брошенного в бассейн, три молодых человека погибли

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