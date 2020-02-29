Юбилей Победы Украина праздновать не будет

Журналисты «Украинской правды» поинтересовались у сотрудников Офиса Президента Украины (ОПУ), намерен ли Зеленский ехать в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Этим вопросом была очень озабочена и партия Петра Порошенко «ПЕС», требовавшая от нынешнего президента четкого и однозначного ответа, примет ли он приглашение от «страны-агрессора». А депутат ВРУ от ОПЗЖ Вадим Рабинович 17 февраля предложил сформировать парламентскую делегацию, которую надо направить в Москву для участия в параде к 75-летию Победы в ВОВ. В итоге журналисты получили из ОПУ ответ, что «Российская Федерация не направляла Президенту Украины Владимиру Зеленскому официальное приглашение на празднование 75-летия победы во Второй мировой войне 9 мая 2020 года в Москве».

Не будем обращать внимание на явные пробелы в образовании в команде Зеленского, которые не знают или не понимают разницу между Второй Мировой, закончившейся в начале сентября 1945 года, и Великой Отечественной. Скоро и не такие ляпы не будут вызывать удивления, когда Украина начнет пожинать реформы своей системы образования после запрета русского языка и объединения математики с физкультурой, а истории с биологией.

А, собственно, зачем нам тут нужен Зеленский? И что он собирается тут праздновать? На чужом для него и его государства мероприятии. Для начала неплохо было бы 9-го мая отпраздновать День Победы в Киеве. Который пока еще остается государственным праздником на нынешней Украине, наверное, по недоразумению властей, но от которого сами власти отпихиваются руками, ногами и всем, чем только могут.

- Позиция наша сейчас остается такой, какая она есть: нет, мы не собираемся праздновать 9 Мая. Мы, как и весь Европейский континент, через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить. Мы считаем, что именно в эту сторону должно идти празднование, - заявил в интервью телеканалу «Украина 24» министр иностранных дел Незалежной Вадим Пристайко.

Напомним, после победы Майдана, которую сами же победители стали сразу именовать «Революцией достоинства», в 2015-м году Киев стал праздновать победу над нацистами по западноевропейскому образцу, когда в Европе в честь этого события отмечают День памяти и примирения. 9 мая пока еще числится в списке государственных праздников, но что при Порошенко, что, получается, при Зеленском государственных мероприятий по этому поводу не проводится. Ну, можно еще и добавить, что символика победившего в той самой страшной войне СССР на Украине запрещена.

Не удивлюсь, если еще через несколько лет станет на Украине днем траура, зато праздником в честь вторжения Гитлера станет 22 июня. Или, например, дата начала еврейских погромов во Львове.