«Екатерине Диденко придется объяснить следователям, как она с образованием фармацевта не остановила мужа, бросавшего сухой лед в бассейн»

Расследованием трагедии в московской сауне, где погибли три человека, занимается главк столичного Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763726" frameborder="0"></iframe> "Он умер! Всё, его нет больше!": момент, когда в бассейн на вечеринке бросили сухой лед, попал на видео.

Напомним, трагедия произошла вечером 28 февраля на дне рождения блогера Екатерины Диденко (более 1 млн подписчиков в Instagram). Женщина, отмечавшая свое 29-летие, арендовала для вечеринки банный комплекс «Девятый вал» с парными и бассейном, пригласила около двадцати друзей. Накануне было опубликовано видео последних минут жизни жертв трагедии: молодые люди, облаченные в защитные медицинские костюмы, сбрасывают в бассейн брикеты сухого льда. После попадания диоксида углерода в теплую воду начинается химическая реакция - обильный «пар» и выделение углекислого газа. Залезшие в бассейн люди теряли сознание, падали в воду и захлебывались. Судя по видео, руководил процессом 32-летний муж Екатерины Валентин (инженер по образованию) - он стал третьей жертвой сухого льда, скончавшись в реанимации спустя несколько часов после ЧП.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763694" frameborder="0"></iframe> Подруга блогера Екатерины Диденко выложила видео с ее дня рождения.

Источники рассказывают, якобы инициатором купания в бассейне с сухим льдом был сам погибший Валентин. Получается, он и станет основным фигурантом уголовного дела? Или реальный срок грозит и самой Екатерине Диденко, которая являлась организатором всей вечеринки, арендовала помещение и приглашала на праздник гостей?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763686" frameborder="0"></iframe> Медики увозят тела погибших молодых людей.

- Это зависит от выводов следствия, - объяснил «Комсомольской Правде» адвокат Евгений Корчаго. - Сейчас следователям предстоит досконально выяснить, кому принадлежала идея с сухим льдом, кто его заказывал, с кем это обсуждалось. (В том числе обсуждалось ли это с владельцами банного комплекса, - Авт.). В любом случае, насколько я знаю, блогер Диденко - провизор, профессиональный фармацевт. Это специалисты, которые имеют хотя бы базовое химическое образование, поскольку должны знать, какие лекарства и препараты нельзя смешивать, потому что могут происходить те или иные реакции. Если она с мужем согласовывала сухой лед на вечеринке, ей будет сложно объяснить следователям, почему имея специальное образование, она его не остановила. В таком случае она также может стать фигуранткой уголовного дела по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», по которой предусмотрено лишение свободы на срок до четырех лет. Но все, повторюсь, зависит от того, будет ли следствием доказана ее вина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763702" frameborder="0"></iframe> Блогер Екатерина Диденко: Вали больше нет с нами, еще Наташи и Юры.

- Может ли быть дополнительная ответственность за то, что именно она организовывала эту вечеринку и приглашала на нее людей?

- Если бы речь шла об организации массового мероприятия, речь могла идти о статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц». (По этой статье максимальное наказание - до 10 лет тюрьмы, - Авт.). Но здесь не тот случай. Это была частная вечеринка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/763668" frameborder="0"></iframe> В Москве три человека погибли на дне рождения знаменитого блогера.День рождения знаменитого московского блогера Кати Диденко обернулся трагедией… Из-за сухого льда, брошенного в бассейн, три молодых человека погибли

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Сухой лед, из-за которого на московской вечеринке погибли три человека, стал ядом в закрытом помещении

ЧП в одном из банных комплексов Москвы. Роскошный номер сняла компания молодежи, чтобы отметить 29-летие подруги. Именинницей была Екатерина Диденко — инстаграм-блогер, которая рассказывает подписчикам про лекарства. Вечеринка закончилась трагедией: трое погибли и еще несколько человек в больнице. Достоверно известно, что убийцей стал сухой лед (подробности)

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