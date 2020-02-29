Арас Агаларов: Рубль хотят взять на испуг. Но он должен устоять. Без паники!

- Арас Искендерович, это Гамов.

- Узнал - узнал...

- Я вот когда с вами поговорю и опубликую ваше интервью в "Комсомолке", - сразу рубль укрепляется, сразу нефть дорожает. Несмотря ни на что. А сейчас можете какие-нибудь волшебные слова сказать, чтобы, значит, получше стало в экономике, в финансах. Почему так все случилось? В чем причина? Почему так все падает?

- Я вам скажу так. Вот моё абсолютно твердое убеждение - что нефть (её цена), ну, может опуститься там - на два-три - пять долларов. Но - очень временно. Потому что сланцевая нефть - у неё себестоимость дорогая. (Высокая.) Где-то 58 - 56.

Арас Агаларов: «Рубль хотят взять на испуг» 00:00 00:00

И - при “отсечке” дорогой сланцевой - нефти не будет хватать.

Поэтому, меня удивляет немножко паническое настроение наших властей (финансовых) ...

Если помните, я в каких-то интервью говорил, что рубль должен стоять, как бронепоезд.

- Да -да, это наш заголовок был.

- Да. Но, вот видите, за счёт таких, я бы сказал, - как сказать - боязливых таких позиций рубль не устоял.

Ну, надо было перетерпеть.

С тех пор, как мы с вами разговаривали - за год с небольшим - золотовалютные резервы увеличились больше, чем на 100 миллиардов. И сейчас, для того, чтобы не потерять доверие к национальной валюте - со стороны населения, у зарубежных инвесторов, для того, чтобы ставка, в том числе, ипотечная - осталась на хорошем уровне, чтобы ОФЗ (облигации федерального займа.- А.Г.) продавались, размещались в необходимом количестве - то есть, для этого надо держать рубль.

И вот - паническое его обесценивание на фоне этого коронавируса - я считаю, просто нас взяли на испуг, можно так сказать.

Можно было за счёт небольших сумм удержать его на прежнем уровне...

Ну, а если говорить о цены на нефть... Если даже в течение, я не знаю, двух - трёх недель или месяца - будет в районе 50 - все равно она к 60 вернётся. Потому что есть законы экономики, которые никто не отменял.

- То есть - 60 долларов за баррель.

- Конечно.

- Ну, ясно... А с рублём как? Он стабилизируется?

- Если будет 60 за баррель - рубль опять вернет свои позиции.

А вообще - ну, что мы испугались? Почти - 560 миллиардов золотовалютных резервов, потратьте вы 10-15-20...

А, может, даже не надо тратить - просто за счёт каких-то механизмов можно было удержать рубль - чтобы не началась очередная паника по скупке валюты, понимаете?

То есть, все, что было за это время, за последние год-полтора - достигнуто, поверьте мне, за счёт вот этих небольших вздрагиваний все будет потеряно.

- То есть - рубль пытаются взять на испуг?

- Так сложились обстоятельства в мире - с вирусом, естественно, вирус повлиял на общее падение и так далее.

Если бы мы как раз продемонстрировали стойкость вот к этим падениям - мы бы все и миру продемонстрировали, какая у нас твёрдая валюта. Не боится ничего - даже вот этого проклятого вируса, от которого трясёт весь мир. Но мы этого не сделали. Понимаете? И это очень жалко.

- Но сейчас не поздно ещё вот как-то все это поправить?

- Нет, не поздно, но я боюсь, что они не используют этот шанс. Я слышал такие возражения: не можем же мы тратить золотовалютные резервы. Почему не можем? Можем! Если это в долгосрочной перспективе даёт большой экономический эффект - можем и должны. Тратить золотовалютные резервы в том числе - на то, чтобы поддержать отечественную валюту, чтобы она сохранила свою устойчивость. Чтобы население - а тем более, мировые финансовые институты - не потеряли к ней доверие. Вот мой рецепт.

- То есть, лозунгом дня могут быть вот эти слова: "Рубль хотят взять на испуг, но он устроит. Без паники".

- «Но он должен устоять» - давайте вот так.

- «Главное - без паники».

- Да.

- Спасибо огромное за волшебные слова. Они, чаше всего, помогают. Будем надеяться, что и на этот раз помогут.

- Хорошо.