2020-02-29T23:16:00+03:00
Спорт

Реал - Барселона 1 марта 2020: прямая онлайн-трансляция матча 26 тура чемпионата Испании

Футбол, матч Реал - Барселона 1 марта 2019. Прямая онлайн-трансляция Класико состоится 1 марта 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 26 тура чемпионата Испании
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Барселона" с Месси сыграет против "Реала"."Барселона" с Месси сыграет против "Реала".Фото: REUTERS
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"Реал" еще несколько недель назад был впереди "Барселоны". Но теперь же к очному поединку команда Зидана подходит, будучи битой "МанСити" в Лиге Чемпионов и проигрывая 2 очка каталонцам. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Реал - Барселона 1 марта 2020.

Статистика личных встреч Реал - Барселона 1 марта 2020

179 матчей в чемпионатах Испании по футболу сыграли между собой "Реал" и "Барселона". У каждого из клубов по 72 победы. А еще 35 матчей завершились вничью. В перенесенной игре 1 круга в декабре 2019 года на "Камп Ноу" была ничья 0:0.

Прогнозы букмекеров на матч Реал - Барселона 1 марта 2020

Больше шансов на успех дают "Реалу".

Прогноз на матч Реал - Барселона 1 марта 2020

Итогом матча будет ничья, либо же победа "Барселоны".

Время начала матча Реал - Барселона 1 марта 2020

Матч Реал - Барселона 1 марта 2020 года начнется в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Реал - Барселона 1 марта 2020

Прямую видеотрансляцию матча Реал - Барселона можно посмотреть 1 марта и начнется в 23:00 по московскому времени на Первом канале.

Трансляция матча Реал - Барселона 1 марта 2020

Трансляция матча Реал - Барселона 1 марта 2020 года состоится в прямом эфире на Первом канале с 23:00 по московскому времени.

Реал - Барселона 1 марта 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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