Не узнать: 66-летняя Ирина Понаровская появилась на публике с бритой головой и новым лицом

Одна из самых стильных и голосистых певиц нашей эстрады снова в строю: в прошлом году Ирина Понаровская вернулась на сцену после долгого перерыва. Правда, сразу наверстывать упущенное за 10 лет вне шоу-бизнеса не стала. Выступлений у Понаровской - по пальцам пересчитать: первый сольник состоялся в прошлом году в Воронеже, второй ещё только предстоит. 12 марта, в свой 67-й день рождения, звезда девяностых выступит в Санкт-Петербурге. В честь этих двух событий Понаровская пришла на программу Максима Галкина «Сегодня вечером».

- Ирина Витальевна - очень редкий гость, нигде практически не появляется, - отметил ведущий и тут же осыпал звезду комплиментами. - Выглядите вы просто невероятно! Молодая, красивая, хотя ваш возраст благодаря Википедии не секрет...

Понаровская пришла на программу Максима Галкина «Сегодня вечером». Фото: Первый канал

- Да, мне на днях исполнится 67, - заявила Понаровская, кокетливо поправляя смелую для ее возраста причёску: едва ли не половина головы у певицы оказалась обрита. Темная помада, эффектные украшения, правильные черты лица - гости шоу сошлись во мнении, что выглядит Понаровская лет на 30 моложе. Да и чувствует себя так же: в эфир Первого канала Ирина Витальевна, к примеру, явилась с собачкой на руках - китайской хохлатой по имени Патрик, которая очень шла ее экстравагантной хозяйке.

- Да никуда я не уходила на 10 лет, я всегда была. Просто не пела, - не стала объяснять своё долгое отсутствие артистка. - Занималась внуками, меняла подгузники. Я очень счастливая бабушка! И они всегда рады меня видеть, зовут «баба, баба». Сейчас я к вам вырвалась на съёмки, потому что дети и внуки уехали на два месяца в Индию, появилось больше времени.

Между тем, в соцсетях далеко не все оценили как возвращение, так и внешность артистки. Один из участников шоу, музыкальный критик Артур Гаспарян выложил в соцсетях селфи с Понаровской крупным планом. Критики не упустили возможность прокомментировать изменившуюся с годами внешность звезды - отметили и новое лицо, и работу пластического хирурга, и наступившую старость. Другие обвинили Понаровскую в следовании последней моде у звезд девяностых «триумфально возвращаться на сцену», чтобы ещё раз заработать на старом репертуаре. Так, мол, уже вернулись Наталья Ветлицкая, Лика Стар и многие другие давно забытые артисты.

artur_gasparyan_mk Удивительный вечер с @irinaponarovskaya #сегоднявечером у @maxgalkinru

Однако, сама Понаровская уверяет, что деньги ее не интересуют.

- Хочу всех заверить, что я вернулась на сцену не ради заработка, мне хочется радовать людей своим творчеством, - призналась певица в гостях у Максима Галкина. - Буду давать достойные, очень хорошего уровня концерты, а не просто зарабатывать миллионы. Я ведь могу жить на очень скромные деньги. Когда я не артистка, мне мало надо. У меня нет больших запросов.