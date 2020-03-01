Девушка Бориса Джонсона беременна, и теперь они наконец-то поженятся

Новый премьер-министр Британии Борис Джонсон — везде на коне. Прошлым летом триумфально вернулся в политику после многих месяцев не у дел, стал премьер-министром, во главе Консервативной партии выиграл внеочередные выборы, а в этом году — осуществил, пусть и на бумаге, «Брекзит» (выход страны из ЕС).

На личном фронте у 55-летнего блондина — тоже успехи. В 2018 году Джонсон развёлся с третьей женой — и стал жить с Кэрри Саймондс (почти на четверть века младше его). На тот момент девушка была сотрудницей пресс-службы его же Консервативной партии, причём встречаться они начали, ещё когда мужчина находился в законном браке.

Кэрри Саймондс и Борис Джонсон начали встречаться, когда последний еще находился в законном бракеФото: REUTERS

И вот сейчас пришло известие: Саймондс беременна; появление их ребёнка на свет ожидается нынешним летом. Об этом Кэрри сообщила в своём инстаграме. На радостях сиятельная пара объявила о помолвке. Как отмечают британские газеты, это первый случай за 250 лет, когда премьер-министр сочетался бы браком, находясь в должности. После этого Кэрри сможет официально исполнять функции британской первой леди. Сейчас она, как то и подобает спутнице лондонского аристократа, занимается благотворительностью.

Как и полагается спутнице лондонского аристократа, Саймондс занимается благотворительностьюФото: REUTERS

До Саймондс у политика-консерватора было три жены (от второй появилось четверо детей); ещё один сын родился 10 лет назад от внебрачной связи. Учитывая любвеобильность «Царя Бориса», светские обозреватели не исключают, что это далеко не все его известные публике потомки.