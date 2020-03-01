Юрий Трутнев: новый импульс развития Дальнего Востока и Арктики

«Подъем Дальнего Востока является национальным приоритетом России в XXI веке», - такую цель шесть лет поставил президент РФ Владимир Путин. А человеком, который стал ответственным за кардинальные преобразования на трети российской территории стал полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Его особая миссия подчеркнута тем, что он единственный из полпредов президента одновременно является вице-премьеров российского правительства.

Под руководством Трутнева Дальний Восток стал большой стройкой. Сформирована новая законодательная база – принято 46 федеральных законов, в том числе о территориях опережающего развития и свободном порте Владивосток. Востребованной оказалась программа предоставления «дальневосточного гектара» - по ней землю получили более 78 тысяч человек. Участники этой программы, а также молодые семьи дальневосточников могут получить ипотеку по самой низкой ставке в стране – под 2%. А общий объем инвестиций в новые проекты превысил 4 трлн рублей, и уже создано 48 тысяч новых рабочих мест, запущены почти 300 предприятий.

Юрий Трутнев не забывает напомнить своим подчиненным, что развитие промышленности и финансового сектора невозможно без сильной социальной базы. Людям на Дальнем Востоке должно быть комфортно. Именно поэтому за последние годы на восточных территориях нашей страны была развернуто масштабное строительство больниц, фельдшерско-акушерских пунктов, детских садов, школ, спортивных площадок и культурных объектов.

Еще одно стратегическое направление, которым руководит Юрий Трутнев, это развитие российской Арктики. Северный морской путь станет одним из главных транзитных маршрутов мира – к 2024 году грузооборот по СМП должен составить 80 млн тонн.

А с этого года вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО получил ещё одно важное направление работы - развитие Северного Кавказа.

Редакция поздравляет Юрия Петровича с днем рождения и желает ему сил для дальнейшей успешной работы на благо страны.