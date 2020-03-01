Полгода назад ученые признали существование «этнического оружия», а сейчас кормят нас сказками о коронавирусе

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Еще недавно я бродила по опустевшему Пекину, писала репортаж о жизни в эпидемзоне. Прилетела домой - и сама попала в карантин в моей же квартире. Обязательная изоляция всех потенциальных носителей - распоряжение чиновников. Ведь из китайской провинции Хубэй за три месяца коронавирус распространился по всем континентам, кроме Антарктиды, случаи смертей - от Италии до Южной Кореи. Вот и сиди в карантине, не задавай вопросов. Хотя… тюремное заключение, даже в собственном доме, хорошо прочищает мозги. Ты, как в детстве, играешь в мозаику. Подбираешь кусочки фактов, из которых складывается общая картина. С набором вопросом, на которые у официальной науки ответа НЕТ.

Дарья Асламова побывала в командировке в Китае.Фото: Дарья АСЛАМОВА

Факт 1. Смертность преувеличена

Все мировые СМИ твердят, насколько опасен коронавирус по сравнению с гриппом и сопоставляют долю летальных исходов: 0,2% от гриппа и 2% процента от коронавируса. Но откуда такие выводы? Мы НЕ ЗНАЕМ, сколько человек в мире болеют COVID-2019 (официальное название нового недуга). Реальной статистики нет. Во многих случаях он протекает бессимптомно (чего не скажешь о гриппе). Или в легкой форме: чуть-чуть покашлял, температура 37,2 - и прошло. Вроде банальное ОРВИ.

Кто ходит к врачу с такими симптомами? Поэтому статистика в случае с коронавирусом бесполезна. Более того, многие вирусологи уверяют, что все население Земли в той или иной степени переболеет этим вирусом... в большинстве случаев не подозревая об этом.

Во многих случаях коронавирус протекает бессимптомно, его трудно диагностировать.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Факт 2. Болеют в основном старики

Грипп переносят очень тяжело, легкая форма - редкость. Я улетала в Пекин, когда моя дочь, девушка 24 лет, свалилась с температурой 39, дикой головной болью и ломотой в костях. Пять суток в постели (и долечивалась антибиотиками). Это был «обычный» грипп.

Коронавирус, напротив, щадит молодых. Им КРАЙНЕ РЕДКО болеют дети до 15 лет. Этот факт ученые не могут объяснить. Именно дети не желают мыть руки, пачкаются по сто раз на дню, тащат в рот что попало и целуются с кошками и собаками. То есть с гигиеной явные проблемы. А вот не болеют. Была пара случаев заражения в утробе больной матери, но переносили новорожденные коронавирус бессимптомно.

Гриппом каждый год болеют до 5 миллионов человек в мире, смертность от 300 до 500 тысяч человек в год. Умирает много молодых, и грипп даже при выздоровлении (!) часто дает тяжелые осложнения.

Коронавирусом официально заразилось свыше 80 тысяч человек, умерло меньше 3000 человек - в основном люди за 60 и с тяжелыми патологиями. Прямо не вирус, а мечта пенсионных фондов!

Коронавирусом в равной степени болеют и молодые, и пожилые.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Факт 3. Для слежения за вирусом «случайно» создали идеальную лабораторию

Лучшее доказательство спорной опасности «чумы-2020» - несчастный лайнер Diamond Princess («Бриллиантовая принцесса»), на две недели застрявший у берегов Японии из-за вспышки COVID-2019 на борту. Любой, кто плавал на таких роскошных судах (а мне посчастливилось четыре раза), прекрасно знает, что во всех недорогих каютах там нет иллюминаторов. Воздух поступает через вентиляционную систему, а дверь карантинным пассажирам разрешали открывать только при получении еды. Запереть людей на лайнере было либо глупостью, либо трусостью, либо жадностью (пять тысяч человек надо как-то обустраивать на земле, кормить, лечить и прочее). Любо... намеренным экспериментом. Чтобы увидеть, как вирус поведет себя в скоплении людей разных рас и возрастов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759897" frameborder="0"></iframe> В заложниках у «Бриллиантовой принцессы».Более 3700 человек находятся на карантине на борту круизного лайнера «Бриллиантовая принцесса», дрейфующего в Японском море

Ведь фактически любой человек, сидящий в подобной каюте, был обречен заразиться в той или иной форме через кондиционеры. Просто сидишь и ждешь, когда к тебе прилетит коронавирус. Итог: заболело 705 пассажиров, но умерли только два гражданина Японии 84 и 87 лет. (Зато теперь в Токио паника. Премьер-министру страны пришлось лично обратиться к гражданам с просьбой не скупать в таких количествах туалетную бумагу.)

И все это подводит нас к очень интересной мысли.

Diamond Princess, на две недели застрявший у берегов Японии из-за вспышки COVID-2019 на борту.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Факт 4. Этновирус - реальность

13 августа 2019 года группа ученых Кембриджского университета через газету The Telegraph делает официальное заявление, что «мир должен приготовиться к биологическому оружию, основанному на генетике, чьей целью являются ЭТНИЧЕСКИЕ ГРУППЫ». Еще раз, это за полгода до коронавируса. СSER (Центр по изучению экзистенциональных рисков, научная организация в Кембридже) сообщает, что «правительство не смогло подготовиться к катастрофическим рискам, которые приведут к массовому общественному коллапсу». Уже тогда эксперты центра заявили о разрушительных пандемиях, которые можно искусственно создать благодаря биоинженерии «быстро, дешево и летально», основываясь на ДНК отдельных этнических групп. (Вспомните, как два года назад либералы хихикали над «паранойей» нашего правительства, которое воспротивилось якобы безобидному сбору данных ДНК у населения).

Читатели тут же возразят: но ведь болеют не только азиаты. Разумеется. Если вас посадить прямо в центр эпидемии, ваши шансы заразиться велики. Но в какой форме? Тяжелой или легкой? И умрете ли вы, или преспокойно выздоровеете, как от обычного ОРВИ? Да, в Италии умерла пожилая женщина, болеющая раком. Отчего она умерла? От рака или от коронавируса? И когда я читаю, что умер гражданин Великобритании или США, мне сразу хочется спросить, а какой он был национальности? Паспорт сейчас ни о чем не говорит.

Стойте, а как же Иран, вдруг тоже ставший эпидемзоной? Они же не азиаты? Согласна. Но меня больше всего поразил тот факт, что трагедия фактически разразилась в правительственном квартале, среди людей политики и власти. Уже пять депутатов парламента заболели! И потом, мы не знаем, какой вид коронавируса занесен в Иран. Не забывайте, он мутирует очень быстро. В том и ужас биологического оружия, что это не бомба, не ракета, не танк. Он может попасть в любую страну в чемоданчике любого пассажира.

Площади Милана опустели из-за вспышки коронавируса в Италии.Фото: REUTERS

Факт 5. Никто до сих пор не знает источник вируса

Сначала во всем обвинили летучих мышей, которых якобы съели змеи и заразились, и уже зараженные, были съедены человеком. Но тут опять неувязочка. Змея – холоднокровное животное. Коронавирус не может жить и развиваться в змеях. Еще одна монетка в копилку конспирологов.

Но если вы думаете, что мы в России шибко умные и убереглись от коронавируса, закрыв границы и унизив китайцев, то сильно ошибаетесь. Торговля фруктами и овощами с Поднебесной потихоньку продолжается. Это я абсолютно точно знаю от вертких людей в пекинском квартале Ябаолу. Будь коронавирус так опасен, уже бы половина Дальнего Востока слегла.

Так что не обольщайтесь. Идет великая игра по уничтожения Китая, а Европа с Россией - всего лишь растерявшиеся пешки, чьими беспорядочными действиями искусно руководят.

...Две недели назад в Пекине у меня неожиданно поднялась температура. В неотложке центральной больницы (у меня возраст риска - за пятьдесят), потащили на компьютерную томографию всех органов, чтобы заранее знать мои уязвимые точки. Вирус поражает легкие, но при лечении необходимо учитывать все факторы риска - сердце, печень, почки. Хотя это нельзя назвать лечением, это просто симптоматическая терапия. Со мной все оказалось хорошо. А с другими? Ведь изобретать вакцину абсолютно бессмысленно, - вирус постоянно мутирует, как и грипп.

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