Фараон Маск, госкорпорация "Росгрета", "Я не помню, кто первый сломался", "Свободу Борису Немцову!", лозунги к 150-летию В. И. Ленина

Знаменитый инноватор Илон Маск успел отметиться всюду, даже Леонардо да Винчи выглядит на его фоне личностью ограниченной. Ведь Маск занимался и платежными системами, и полетами на Луну и Марс, и полетами под землей (гиперлупа), и зверь-машиной "Тесла", и настенными аккумуляторами, украшающими жилище и питающими его энергией. Поэтому естественно, что он решил пойти дальше и произвести переворот в половом воспитании малых детей. Маск и его метресса, узнав, что вскоре их будет трое, решили не сообщать будущему ребенку его половую принадлежность, а дожидаться момента, когда дитя само объявит, какого оно пола.

Инновация, правда, была описана еще у Геродота. Фараон XXVI династии Псамметих (VII в. до Р. Х.) решил узнать, какой народ наиболее древний, поставив эксперимент с двумя детьми. Он отдал двух новорождённых младенцев пастуху, дав указание, что никто не должен говорить с ними, а пастух должен был прислушиваться, какими будут их первые слова. Через два года дети бросились к пастуху со словом "бекос" греч. βεκ ς). Псамметих узнал, что по-фригийски это значит "хлеб", и сделал вывод, что фригийцы являются самым древним народом.

Очевидно, если пару лет спустя дитя бросится к родителю №1 и родителю №2, восклицая: "Фаллос! Фаллос!", Илон Маск сразу поймет его половую принадлежность.

Вслед за Маском и глава "Роснано" А. Б. Чубайс решил расширить области применения своих менеджерских талантов. В своем излюбленном решительном стиле – "Альтернативы не дано!" – Чубайс записался в партизаны Греты Тунберг, назвав ее деятельность "фантастически значимой" для России. "Я считаю, что это фантастическое пиаровско-политическое явление не могло бы состояться, если бы оно не было настоящим. Оно настоящее, это явление. И Грета Тунберг настоящая", -- заявил славный менеджер, после чего призвал со страшной силой озеленять экономику России, как завещала Грета Тунберг. Ибо иначе быть беде.

Глава «Роснано» Анатолий ЧубайсФото: GLOBAL LOOK PRESS

Вообще-то здесь нет ничего особенно нового. А. Б. Чубайс некогда призывал со страшной силой приватизировать экономику России, затем призывал со страшной силой реформировать электроэнергетику России и всегда подчеркивал, что иного не дано.

В последние пятнадцать лет, правда, произошла незадача. Во главе "Роснано" А. Б. Чубайс столь же решительно призывал развивать нанотехнологии, и публика, возможно, была бы и готова его послушать, если бы не полная невнятица в вопросе о том, что такое нанотехнологии и с чем их едят. С приватизацией и электрификацией было хотя бы понятно, что предполагается делать, а с нанотрубками не понятно было ничего.

Скорее всего эффективный менеджер здраво рассудил, что с артелью "Роснано" сейчас можно только дождаться неприятных вопросов, поэтому надо прибегнуть к методу, уже дававшему неплохие результаты в прошлом. А именно: совершенно забыть о своем прежнем великом поприще и с превеликим уханьем и гиканьем возглавить новую госкорпорацию "Росгрета".

Не только доселе здравствующие, но и уже покойные герои 90-х гг. отличались исполинским богатырством. Проф. Е. М. Альбац рассказала, как она вместе с Б. Е. Немцовым ехала на ночном поезде "Москва – Киров" (время в пути 12 ч. 28 мин.) присутствовать на оглашении приговора А. А. Навальному по делу о казенных дровах и за это время они вдвоем уговорили 8 бутылок коньяка, т. е. по 2 литра на персону.

Совершенно, как в мрачные годы культа личности, отраженные в песне В. С. Высоцкого:

"Чемодан мой от водки ломится —

Предложила я, как полагается:

"Может, выпить нам — познакомиться,

Поглядим, кто быстрей сломается!.."

Я не помню, кто первый сломался, —

Помню, он наливал, поддакивал,

Мой язык, как шнурок, развязался:

Я кого-то ругал, оплакивал...

И проснулась я в городе Кирове,

Но — убей меня — не припомню где".

Когда в былые годы демократы творили такие чудеса, не стоит удивляться тому, что и нынешняя оппозиция отличается не менее дивотворной силой. Описывая субботний марш памяти Б. Е. Немцова, радиостанция "Немецкая волна" из Кельна сообщила: "Люди скандируют "Свободу Борису Немцову!" и "Россия без Путина!".

29 февраля в Москве прошел Марш памяти Бориса НемцоваФото: REUTERS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763805" frameborder="0"></iframe> Кто и зачем пришёл на «марш Немцова».Националисты, анархисты, геи, блогеры и просто скучающие москвичи… На марш памяти Немцова каждый пришёл решать свои собственные проблемыАлександр КОЦ, Иван МАКЕЕВ

Что такое "Россия без Путина" вполне можно себе представить. Все мы не вечны, и будет Россия с Пупкиным или Россия с Рабиновичем, таков уж ход вещей. Но трудно понять требование свободы для человека, который уже пять лет находится там, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание. Эдак завтра и троцкисты устроят шествие, скандируя: "Свободу Л. Д. Троцкому!". Если же имеется в виду, что Б. Е. Немцов на том свете порабощен, то, очевидно, надо молиться за упокой его души, для чего марш не обязателен.

Вероятно, здесь аллюзия на тему вечно живого героя, каковая тема становится особо популярной в преддверии 22 апреля. В этот день будет и плебисцит по вечно живому Основному Закону, и 150-летие со дня рождения вечно живого В. И. Ленина, причем православные будут разговляться по случаю Пасхи, а мусульмане заговляться по случаю наступления Рамадана – все будут при деле. И граждане пойдут на участки, распевая на мотив "Его Превосходительство любил домашних птиц":

"Всегда мы помним Ленина

И думаем о нем.

Мы день его рождения,

считаем лучшим днем!".