Спасать российскую легкую атлетику будет бизнесмен

28 февраля, новым президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) был избран член Совета директоров Объединённой авиастроительной корпорации Евгений Юрченко.

Легкая атлетика — это главная болевая точка нашего спорта. ВФЛА вот уже четыре года поражена в правах на международной арене, а недавно потеряла лицензию и внутри страны. При этом наши атлеты выступают за рубежом в нейтральном статусе. Верней, выступали… Потому что с нового года им даже этот статус не подтвердили и они сейчас могут соревноваться только в России. И вопрос — пустят ли вообще наших легкоатлетов на Олимпиаду-2020 в Токио (мы уж не говорим про гимн и флаг) — остается открытым.

И вот в этот драматичный момент на смену ушедшему со скандалом бывшему президенту ВФЛА Шляхтину пришел новый человек - член Совета директоров Объединённой авиастроительной корпорации, экс вице-губернатор Воронежской области Евгений Юрченко. Причем, выборов фактически не было, все другие кандидаты накануне сняли свои кандидатуры.

Умеет ли он сам быстро бегать и перепрыгивать барьеры, сейчас никого не интересует. На новом месте антикризисному менеджеру придется преодолевать совсем другие препятствия. Но главное, чтобы свои не мешали. На это Юрченко уже успел заявить, что во вновь избранном президиуме ВФЛА нет ни тренеров, ни спортивных функционеров, которых могут связать с допингом. А также готов вывести федерацию из состояния банкротства.

Но говорить о каком-то консенсусе в этом виде спорта пока не приходится. Так трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене скептически отнеслась к назначению «человека не из спорта».

— У меня есть ему кредит доверия? У меня ничего нет, вот вообще ничего. Я просто живу и надеюсь, всё. Я сказала в глаза новому президенту, что сейчас доверия нет. Он это понимает, я надеюсь, — сказала Ласицкене на «Матч ТВ»

ЧТО СКАЗАЛ НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ВФЛА

- Мы планируем сделать заявление по Лысенко (прыгун в высоту, которого бывшая федерация пыталась отмазать за нарушение антидопинговых правил, - Ред.). Мы готовы признать проблемы, которые были в связи с допинговыми скандалами в российской легкой атлетике.

- Наша цель – наладить работу и взаимодействие с Международнй федерацией и сделать так, чтобы наши легкоатлеты участвовали в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.

- Необходимо восстановить государственную аккредитацию ВФЛА, провести ребрендинг федерации, выстроить жесткую систему контроля в антидопинговой сфере.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Коронавирус добрался до ВАДА

Всемирное антидопинговое агенство на своем сайте сообщило, что из-за эпидемии вируса отменяет симпозиум, который должен был пройти в Лозанне в середине марта. В Швейцарии запретили проводить собрания с участием более 1000 человек.

А это значит, что подписание нового кодекса ВАДА, который должен был придать людоедской организации человеческое лицо, откладывается на неопределенное время.