За что Роман Полански получил премию "Сезар"

28 ноября прошла Церемония вручения «Сезаров» французской Академии искусств и технологий кинематографа. Главные статуэтки собрали драма Ладж Ли «Отверженные» (лучший фильм, монтаж и актерский дебют), шпионская трагедия Романа Полански «Офицер и шпион» (лучшая режиссура, адаптированный сценарий и костюмы) и фантастическая комедия Николя Бедоса «Прекрасная эпоха» (лучший оригинальный сценарий, актриса второго плана и декорации).

Ленте Полански прочили куда более внушительный успех, но помешал скандал: за три с половиной месяца до Церемонии в полном составе ушел в отставку исполнительный совет Академии. Согласно официальной версии, штаб капитулировал перед феминистками, с 1977 года атакующими несчастного Полански за якобы имевшее место изнасилование голливудской нимфетки. Так же известно, что совету помогли уйти 4 000 кинематографистов, осудивших непрозрачную систему отбора номинантов. Не менее важно, какой именно картине собирались присудить главные национальные кинопремии.

Феминистки устроили акцию протеста против вручения Полански кинопремииФото: GLOBAL LOOK PRESS

«Офицер и шпион» рассказывает о громком политическом скандале с участием Альфреда Дрейфуса. Поначалу лента трактует события согласно официальной фабуле. 5 января 1895 года на плацу парижской Военной школы капитан артиллерии Альфред Дрейфус (Луи Гаррель) был публично разжалован по обвинению в шпионаже и отправлен отбывать срок на французские Соловки — Чертов остров. Минуло полтора года, контрразведку возглавил полковник Мари-Жорж Пикар (Жан Дюжарден). Как-то ему попалась записка, адресованная германскому послу, и офицер с удивлением отметил схожесть почерка автора записки майора Эстерхази с письмом, за которое был осужден Дрейфус (Луи Гаррель).

Пикантность сложившейся ситуации заключалась в паре нюансов. Первый — автор (или авторы) анонимок с поразительно схожим почерком лишь обещали противнику чертежи новой 120-миллиметровой пушки. Второй: осужденный Дрейфус был уроженцем аннексированного Германии Эльзаса и единственным евреем в генеральном штабе, а подозреваемый в его преступлении — графом.

Пикар получил строгий приказ не предавать свои сомнения огласке, но решил поделиться сенсацией с неравнодушной общественностью. На новом судебном процессе Эстерхази признали невиновным. Приговор взбесил писателя Эмиля Золя, опубликовавшего манифест «Я обвиняю!» (таков же и оригинальный заголовок ленты Полански) разделивший общество на непримиримые лагеря. Страсти накалялись, дело доходило до массовых побоищ, дуэлей и разводов.

Полански вручили статуэтку как лучшему режиссеру за фильм «Офицер и шпион»Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обвиненный в клевете Золя бежал в Лондон. Авторы картины не упоминают, что там же (а не в Германии или Австро-Венгрии) укрылся Эстерхази, который внезапно объявил себя автором приписанной Дрейфусу анонимки. Был ли это самооговор? Эстерхази мог исполнить приказ французской контрразведки, а мог и взять на себя чужой грех по просьбе британской стороны. Однако, Дрейфус вновь был признан виновным и лично помилован президентом Республики, а затем оправдан и восстановлен на службе в 1906-м.

Полански умалчивает о ключевых участниках безобразного скандала. Новой 120-миллиметровой пушки у французов не существовало — от проекта гаубицы 1890 года отказались из-за неработоспособности. Возник закономерный вопрос: не был ли громкий скандал раздут французской контрразведкой для дезинформации немецкого генштаба? Во всяком случае, вместо разработок крупного калибра, Франция успешно «строгала» прекрасно показавшие себя в баталиях 75-мм пушки, а все оставшиеся 120-мм стволы распродала после завершения Первой мировой. Кому был выгоден шум вокруг отсутствовавших чертежей? Очевидный ответ соавторов ленты не интересует, им заранее ясно: во всех бедах Дрейфуса и обескровленной грядущей войной Европы виноваты антисемиты.

Подобно служившему пешкой в геополитической афере Дрейфусу, Полански так и не понял, какую «честь» воздал сородичам, замученным в британско-германском капкане (сам Роман мальчиком сумел сбежать из Краковского гетто). Автор удивился холодному приему публики Венецианского фестиваля, но был утешен третьим по значению Большим призом жюри.

Кадр из фильма "Офицер и шпион"Фото: кадр из фильма

Очевидно, эту награду вручили за попытку возвращения 86-летнего классика в большое кино, но она провалилась. Несносный Роман посадил всех исторических персонажей на ходули. Полковник Пикар изображен честным служакой и недалеким жуиром, склонным к духовному прозрению. Эстерхази — жалким развратником и забиякой. Дрейфус — смиренным страстотерпцем. Франция — сборищем трусливых демагогов и кретинов, готовых распять любого, на кого укажет перст свыше. Полански не называет обладателя повелительного органа, а списывает вину на повсеместный антисемитизм. Вследствие отсутствия лично ответственных за Дело Дрейфуса лиц, остается предположить, что это — перст автора и в образе гонимого «шпиона» Полански «обессмертил» себя.

У этого переноса есть резон. Подобно герою, режиссер достиг вершин карьеры и под надуманным обвинением в педофилии сбежал из Голливуда — прижился в Европе, но так и не получил сатисфакции от международного феминистского «обкома». Закономерным образом в его творчестве переплелись мотивы комичного сиротства («Жилец», «Пианист», «Оливер Твист»), кафкиансого соллипсизма («Отвращение», «Ребенок Розмари», «Макбет»), хичкоковской игры с искаженной оптикой и безумной толпой («Что?», «Пираты», «Неукротимый»). Все эти мотивы нашли отражение в тенденциозном сочинении британского соавтора Роберта Харриса, ныне перенесенной Романом на экран.

Почерк классика проглядывает лишь в милых мелочах: стилизованных под Клода Моне завтраках на траве и туманных парижских сумерках, обаятельном офицерском фанфаронстве и абсурдной штабной суете, лирическом переживании заброшенности в непостижимо прекрасный и смертельно равнодушный мир. Увы, эти блестки былой роскоши блещут подобно звездам в прорехах опустевшего шапито.