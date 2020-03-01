2020-03-01T15:46:07+03:00
Спорт

Стартовал плей-офф КХЛ

В первый игровой день болельщиков ждут по два противостояния в Западной и Восточной конференции
Сергей КИРИЛЛОВ
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Игроки ЦСКА с Кубком Гагарина после победы в матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина между командами "Авангард" (Омск) и ЦСКА (Москва) в 2019 году. Фото: Сергей Бобылев/ТАССИгроки ЦСКА с Кубком Гагарина после победы в матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина между командами "Авангард" (Омск) и ЦСКА (Москва) в 2019 году. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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В прошлом году армейцам Москвы удалось снять проклятие с титула победителя регулярного первенства - впервые в истории КХЛ команда выиграла и регулярку, и Кубок Гагарина. И вот ЦСКА вновь первый после первой части турнира. Правда, он всего на одно очко обошел «Ак Барс» с «Востока» и своего заклятого питерского соперника СКА. Словом, все очень близко, борьба обещает быть бескомпромиссной, на поздних стадиях розыгрыша так уж точно.

А в ¼ финала, конечно привлекает внимание столичное дерби «Динамо» - «Спартак». А на Востоке очень интересным будет противостояние Урала и Сибири - «Автомобилиста» (Екатеринбург) и «Сибири» (Новосибирск). Сибиряки, кстати, давно не попадали в плей-офф и готовы расплавить лед.

В первый игровой день болельщиков ждут по два противостояния в Западной и Восточной конференции.

КХЛ. Плей-офф Кубок Гагарина-2020.

Западная конференция,

ЦСКА — «Торпедо» (Нижний Новгород)

Матчи: 2 марта, 4 , 6 , 8, 10, 12, 14.

СКА (Санкт-Петербург) — «Витязь» (Подольск)

Матчи: 1 марта, 3 , 5 , 7 , 9, 11. 13.

«Йокерит» (Хельсинки) — «Локомотив» (Ярославль)

Матчи: 1 марта, 3 , 5 , 7 , 9, 11, 13.

«Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва)

Матчи: 2 марта, 4 , 6 , 8 , 10, 12, 14.

Восточная конференция, 1/4 финала

«Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск)

Матчи: 2 марта, 4 , 6 , 8 , 10, 12, 14.

«Барыс» (Нур-Султан) — «Металлург» (Магнитогорск)

Матчи: 1 марта, 3 , 5 , 7 , 9, 11. 13.

«Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа)

Матчи: 1 марта, 3 , 5 , 7 , 9, 11. 13.

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сибирь» (Новосибирск)

Матчи: 2 марта, 4 , 6 , 8 , 10, 12, 14.

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Серии плей-офф проходят до четырех побед, максимальное количество встреч - 7. Команды, обозначенные первыми, первые два матча проводят на своей площадке.

В финале Кубка Гагарина встречаются победители финалов Конференций.

Команда, победившая в финале Чемпионата, становится Чемпионом Континентальной хоккейной лиги и обладателем Кубка Гагарина. Ей же присваивается титул чемпиона России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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