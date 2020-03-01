Турецкая полиция задержала главреда местного бюро Sputnik

1 марта в Стамбуле был задержан Махир Бозтепе — главный редактор местного бюро Spunik (российского международного информагентства с отделениями в различных странах). Задержание произвела турецкая полиция, пришедшая в офис «Спутника». Причины пока не названы, какие-либо обвинения не предъявлены.

Этому предшествовали акты ненависти в отношении журналистов того же СМИ — прошлой ночью группа турецких радикалов попыталась ворваться в квартиры трёх сотрудников стамбульского бюро Sputnik, выкрикивая антироссийские лозунги. К счастью, то нападение не увенчалось успехом, но связи с этими журналистами сейчас нет. По последним данным, они отправились в местную полицию писать заявление о нападении; в то же время турецкие силовики заявляют, что не имеют сведений о судьбе этих людей. Впрочем, пока наиболее вероятная версия — они тоже задержаны.

В стамбульском офисе проводят обыск. У полиции есть ордер. Фото: t.me/margaritasimonyan/5496

Все эти события происходят на фоне серьёзнейшего обострения отношений России и Турции. В сирийской провинции Идлиб правительственная армия ведёт наступление на позиции местных боевиков, при этом от огня артиллерии и авиации несут потери и находящиеся здесь турецкие военные советники. По неофициальным каналам сообщается о возможности встречи лидеров России и Турции в ближайшее время, но пока эскалация продолжается.