2020-03-01T16:19:19+03:00
В мире

Турецкая полиция задержала главреда местного бюро Sputnik

А прошлой ночью в квартиры российских журналистов попытались ворваться турецкие радикалы
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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1 марта в Стамбуле был задержан Махир Бозтепе — главный редактор местного бюро Spunik1 марта в Стамбуле был задержан Махир Бозтепе — главный редактор местного бюро SpunikФото: GLOBAL LOOK PRESS
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1 марта в Стамбуле был задержан Махир Бозтепе — главный редактор местного бюро Spunik (российского международного информагентства с отделениями в различных странах). Задержание произвела турецкая полиция, пришедшая в офис «Спутника». Причины пока не названы, какие-либо обвинения не предъявлены.

Этому предшествовали акты ненависти в отношении журналистов того же СМИ — прошлой ночью группа турецких радикалов попыталась ворваться в квартиры трёх сотрудников стамбульского бюро Sputnik, выкрикивая антироссийские лозунги. К счастью, то нападение не увенчалось успехом, но связи с этими журналистами сейчас нет. По последним данным, они отправились в местную полицию писать заявление о нападении; в то же время турецкие силовики заявляют, что не имеют сведений о судьбе этих людей. Впрочем, пока наиболее вероятная версия — они тоже задержаны.

В стамбульском офисе проводят обыск. У полиции есть ордер. Фото: t.me/margaritasimonyan/5496

В стамбульском офисе проводят обыск. У полиции есть ордер. Фото: t.me/margaritasimonyan/5496

Все эти события происходят на фоне серьёзнейшего обострения отношений России и Турции. В сирийской провинции Идлиб правительственная армия ведёт наступление на позиции местных боевиков, при этом от огня артиллерии и авиации несут потери и находящиеся здесь турецкие военные советники. По неофициальным каналам сообщается о возможности встречи лидеров России и Турции в ближайшее время, но пока эскалация продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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