Александр Гамов: Чем дальше, тем силовики откровеннее. Степашин считает - тот, кто «заказал» Листьева, «в Англии похоронен»

В воскресенье, 1 марта, - 25-я годовщина со дня гибели легендарного телеведущего Владислава Листьева.

- Я очень хорошо помню тот ужасный день - 1 марта 1995-го, 25 лет назад я уже работал в «Комсомолке», - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» Александр Гамов. - Я помню, сколько мы материалов готовили на эту тему. Это был, конечно, шок.

Накануне этой печальной даты - этого 25-летия, примерно, месяц назад, мы пообщались и с Юрием Скуратовым – экс-Генпрокурором России, он приезжал к нам сюда в редакцию.

И вчера вот поговорил с Сергеем Степашиным.

Александр Гамов: «Чем дальше, тем откровеннее экс-силовики, которые занимались делом об убийстве Листьева» 00:00 00:00

Знаете, я сделал такой вывод, что вот - чем дальше, тем откровеннее становятся политики и силовики, которые тогда были задействованы в расследовании дела об убийстве Влада Листьева.

Объясню. ФСК (Федеральная служба контрразведки. - Ред.), а это нынешнее ФСБ ) в то время возглавлял Степашин. И я напрямую вчера у него спрашивал. Я спрашивал - а почему, если вы года, 25 лет назад, уже через месяц очень быстро вышли на Березовского, как говорит Степашин. (И то же самое подтверждал Скуратов.) Почему же вы дали ему уехать? В Лондон. Почему позволили ему скрыться?

И, вы знаете, все сходятся на каком выводе? Просто мы сейчас - другие, и у нас - другая страна. (Путин, кстати, тоже говорил, что мы живем в другой стране.)

Тогда было все по-другому.

И когда я просто очень плотно на Степашина, что называется, стал «напирать», он говорит: Саша, тебе надо было на Лубянке работать.

То есть, - если серьезно - просто у правоохранителей не было достаточно сил для того, чтобы победить того же Березовского, который был одним из подозреваемых, скажем так.

И когда я спросил: как Березовский мог уехать? Могли бы слежку за ним устроить. И Степашин так скептически на это отреагировал, потому что Березовский тогда был всесильным олигархом.

По сути, именно он не позволил себя арестовать. И Степашин говорит, что не было достаточно вещественных доказательств, хотя по подозрениям можно было бы вполне его задержать…

И самое главное. Оказывается, были очень большие утечки. По словам Степашина, - с Лубянки. Но я знаю, что и из Кремля утечки тоже были. И Березовского просто предупредили, что круг сужается, вы в числе подозреваемых. И поэтому он во все лопатки убежал за рубеж.

Конечно, я пытался сегодня до Скуратова дозвониться. Меня что интересует? Если бы сейчас остался жив Березовский - он бы был привлечен к ответственности или нет? Хотя бы - на стадии следствия. Хотя бы - к дознанию.

В общем, вопросов очень много остается.

Ведущий:

- Александр, смотрите, когда Березовский был жив, никто не спешил его привлекать. Или - вот ещё... Сегодня Березовского нет. И что мешает довести дело до конца в наши дни? Сегодня есть однозначные доказательства, на ваш взгляд, того, что можно было бы сказать? (Ну, умер и умер.) Что в тот момент заказчиком был Борис Березовский. Все. Точка. Следствие закончено.

- Если вы внимательно, я не имею в виду лично вас, но и радиослушателей, посетителей сайта - прочитаете мое интервью со Степашиным... Я же говорю, чем дальше, тем политики и силовики становятся более откровенными...

Степашин, в общем, так напрямую мне говорит, что да, виновник (заказчик) сейчас недосягаем, потому что он скончался и похоронен в Великобритании. Вот слова Степашина.

Запись можно будет в этом или следующем выпуске нашей программы, посвящённой Листьеву, «отмотать» и найти конкретно это место.

И там еще такая фраза промелькнула у Сергея Вадимовича, уважаемого мною очень, потому что я с ним все эти годы работаю. Он говорит, что вот потом началась «чеченская кампания», и просто было не до того. Наверное, это было так.

Ребята, просто другая была страна.

Ведущий:

- Александр, тогда это было что-то из ряда вон? Хотя - в девяностые к такому были привычны?

- Для нас, журналистов, это было - из ряда вон. Это был шок.

И там Степашин еще один эпизод приводит, что Ельцина тогда вызвали на телевидение, это первое. И второе – отключили все федеральные телеканалы.

Березовский тогда попытался показать, кто в доме хозяин. И, я считаю, что ему, к сожалению, в то время это удалось.

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