Надо ли в Прощеное воскресенье просить у всех подряд прощенья

Накануне Великого поста хоть в соцсети не заходи. Народ, еще вчера выставлявший напоказ сковородки с блинами, кидается просить прощения. Кто-то скромно – простите, люди добрые, если обидел кого словом или делом. Кто-то пафосно – с содержательным рассказом о себе любимом и в конце приписка – простите, мол. Кто-то просто – простите все и за всё. В ответ на это другие френды, поднаторевшие в православных традициях, отвечают – Бог простит, и я прощаю.

Люди, прошу, не надо этого делать. Грош цена таким публичным покаяниями в кавычках. У кого вы прощения просите – у пяти-десяти-двадцати тысяч своих подписчиков? А оно им надо?!

Еще больше раздражают картинки в месенджерах типа What’sup, где на лубочном фоне стишки о прощении. Кто только сочинял эти глупые рифмы? Например:

Желаю вам за стол присесть,

Блинов с икорочкой поесть!

Сжечь бабу, зиму проводить,

Меня прошу за все простить!

Сегодня с утра уж на пару с мужем десятки подобных картинок получили. Причем от людей вообще незнакомых нам! И что на все отвечать? Бог вас простит?

Ох, неловко мне за такую раздражительную колонку в этот святой вообще-то день. Но может быть через год подобных бессмысленностей станет меньше.

Иерей Вячеслав Береговой из Мосальска порадовал с утра в Инстаграме:

«У фигуры своей прощения просите после всех этих блинов».

Смешно, но гораздо более толково, чем выставлять свои «прощалки» напоказ.

А теперь о серьезном - смысле Прощеного воскресения. Начать Великий пост следует, примирившись со своими близкими людьми, а также с теми, кого мы действительно обидели. Неважно давно это случилось или недавно. Если мы не попросили у них прощения, то какие мы после этого христиане?

Пост нам дан для покаяния, а покаяние начинается с прощения. И оно должно быть искренним, от души. А искренне просить прощения тяжелее всего у родных людей – мужа, жены, мамы, отца. В личной беседе – с глазу на глаз. Но именно это и нужно сделать, а не выходить в прямой эфир в инстаграме и публично каяться в неведомых подписчикам грехах.

Давайте будем меньше раздражать друг друга хотя бы в Прощеное воскресенье и вспомним о тех, кто нам, действительно, дорог.