2020-03-01T17:57:25+03:00
В мире

Эксперт: Сирийцам пора перебрасывать в Идлиб «буки» и «торы»

Главный редактор журнала «Арсенал Родины» Виктор Мураховский прокомментировал резко обострившуюся ситуацию в небе Сирии...
Игорь ЯКУНИН
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В Сирии ситуация вновь обостриласьВ Сирии ситуация вновь обостриласьФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Разноречивая информация поступает из сирийской провинции Идлиб по поводу воздушных целей, пораженных в последние сутки и часы. Российское Минобороны назвало фейком информацию о сбитом Су-24 наших ВКС. Сирийское агенство САНА заявило о том, что турецкие войска сбили два самолета правительственных ВВС в небе над Идлибом, пилоты катапультировались и остались в живых… По предварительной информации — были поражены именно Су-24, которые атаковали позиции турецких войск. Накануне сообщалось о том, что сбит беспилотный летательный аппарат, принадлежащий турецкой армии.

Из Дамаска поступали сообщения о закрытии неба над Идлибом.

За комментарием «КП» обратилась к авторитетному военному эксперту Виктору Мураховскому.

- В Идлибе сбивают самолеты и БПЛА. Пока, вроде бы, не наши. Но до этого один шаг?

- Насколько я знаю, после 27 февраля официально по нашим самолетам пусков ЗРК не осуществлялось.

- Так что же точно сбили в зоне конфликта в последние сутки?

- Накануне была информация, что сбит турецкий БПЛА - и сбит он средствами сирийских ПВО. По Су-24 комментировать пока сложно.

- Турки насыщают средствами ПВО зону конфликта. Если, не дай бог, будет сбит самолет российских ВКС — наши дальнейшие действия?

- Подавление систем, которые угрожают нашей авиации. За наше военное руководство отвечать не могу, но все знают, что по договоренностям военные самолеты ВВС Турции не могут вторгаться в сирийское воздушное пространство.

- Как и наши самолеты — в турецкое воздушное пространство.

- Ну да. Тем не менее 7-й пункт сочинских согалашений говорит о возможности полетов беспилотных летательных аппаратов в идлибской зоне. Турки и пользуются возможностями этого пункта. И в реальности эти БПЛА — разведывательно-ударные. Наносить удары могут.

Сегодня сирийская армия заявляла, что будет сбивать все иностранные летательные аппараты, кроме российских и иранских.

- Там действуют иранские самолеты?

- Там используются иранские БПЛА. В интересах Сирии. Часть своих беспилотникам иранцы сирийцам просто передали. А сбитый турецкий беспилотник — тяжелый, дальнего класса действия. Он стоит дороже чем истребитель Ф-16, стоимость которого около 30 млн долларов. Если начнется еще более активное использование беспилотников — ничего не мешает использовать сирийцам комплексы «Бук».

- Почему не использовали до сих пор?

- Это система войсковой ПВО, а она там используется как объектный ПВО в районе Дамаска. Но у террористов, слава богу, авиации не было. А беспилотники они использовали малоразмерные, на коленке сделанные, по ним хорошо «торы» работали. Ничего не мешает Сирии перебросить «Буки», «Осы» и «Квадраты» — комплексы войсковой противовоздушной обороны. Которые и предназначены для прикрытия войсковых порядков.

Там, кстати, появляются и американские БПЛА разведки. Если у него транспондер выключен — так и не поймешь, чей он. Разве что по размеру отражающей поверхности.

Беспилотник ВС Турции сбит в небе над Идлибом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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