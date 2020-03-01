«10 тысяч - очень дорого!»: сколько стоит прием в клиниках теледокторов Малышевой, Ковалькова, Агапкина

Советы именитых врачей в телепередачах зрители получат бесплатно. Благодаря эфирам, доктора получили узнаваемость и монетизировали свою популярность – народ по традиции оказывает особое доверие специалистам, которых рекомендуют на ТВ. Поэтому одни открывают клиники своего имени, другие проводят семинары и консультации. Люди за приемы у знаменитых врачей платят без сомнений – мы узнали сколько стоят эти приемы.

Елена Малышева

В столичной клинике самого популярного телеврача Елены Малышевой ведут прием и известные доктора, чьи советы зрители получают в передаче «Жить здорово!», и не раскрученные на ТВ специалисты. Так как медицинский центр Елены Малышевой – клиника частная, то все услуги здесь платные.

Услуги врачей, чьи имена примелькались в телеприемах, стоят раз в пять дороже, чем у их коллег в этом же центре. К примеру, у невролога Шубина первичный прием – 9,5 тыс. руб. А блокада тройничного нерва – 15 тыс. руб. У руководителя клиники управления болью Марка Гальперина первая консультация – 10 тыс. руб. Востребованная процедура - эпидуральная блокада поясничного отдела позвоночника – 25 тыс. руб. Ну а у докторов, чьи лица не мелькают на ТВ, первичный прием стоит от 3 до 5 тыс. руб. Пока народ в социальных сетях возмущается платными приемами в частной клинике («очень дорого!») – дела в медучреждении идут бойко: клиентов хватает, причем едут не только из Москвы, но и из регионов.

Кроме, того сейчас Елена Малышева активно раскручивает свою диету: 2 недели готовой еды для похудения стоят 10 тыс. руб. Руководитель центра доктор медицинских наук Елена Малышева сама консультаций не ведет.

Доктор Ковальков (справа) часто на ТВ в компании звездФото: СОЦСЕТИ

Алексей Ковальков

Профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков как эксперт ежедневно появляется на разных каналах – он и во всех утренних шоу, и в «Естественном отборе», и в ток-шоу. Может показаться, что он интервью и комментарии дает чаще, чем бывает в клинике имени себя. Рейтинговыми были его проекты «Семейный размер», «Еда по правилам и без». После каждого нового проекта клиника диетолога расширялась. Ковальков пишет книги, ведет авторскую радиопередачу. И приемы ведет. Есть в его клинике программы подешевле с обычными докторами. А есть «программа премиум» - 9 месяцев похудения, анализов, подбора рациона и препаратов с одним приемом раскрученного Ковалькова (остальное время он консультирует врача, ведущего пациента). Цена «премиум-похудения» - 81 тыс.руб. Программа VIP (медобследование и год регулярных консультаций обычного врача и 4 приема Ковалькова) – 499 тыс.руб.

Диетология привлекает многих: худеет народ круглый год – к лету, к новому году, после родов, к свадьбе и т.п. У Ковалькова, кстати, худели многие наши артисты (Елена Яковлева, Лариса Гузеева и другие). А это еще один пиар-плюс для привлечения народа в клинику.

Телезрители доверяют Александру Мясникову. Фото: кадр канала «Россия 1»

Александр Мясников

Ведущий программы «О самом главном» на канале «Россия 1» Александр Мясников – доктор, чье мнение по разным медтемам народ ищет на его канале на YouTube. Но этот доктор – специалист очень занятой, так как работает главврачом клинической больницы.

Так как вопросов к нему в соцсетях поступает очень много, доктор на своем сайте открыл «дистанционную приемную». Мясников записывает видео-ответы каждому, кто к нему обратился. Заранее предупреждает на сайте: «Прошу отнестись с пониманием к следующим моментам. Данная услуга будет не бесплатной, поскольку это моё время, которое я буду тратить на то, чтобы помочь вам. И второй. Поскольку желающих получить мою консультацию очень много, чтобы ответить всем без исключения мне потребуется некоторое время».

Простой вопрос – 1 тыс. руб. Сложный вопрос – 4 тыс. руб. Доктору отправляют анкету с полным перечнем проблем и меддокументы. Ну и ждут видео-советов и рекомендаций по своей проблеме.

Сергей Агапкин — главный по йоге. Фото: кадр «Россия 1»

Сергей Агапкин

Сергей Агапкин – еще один ведущий передачи «О самом главном». По регионам кандидат психологических наук, специалист по лечебной физкультуре ездил с «гастрольным туром» - встречами с народом на тему «Как избежать болезней 21 века. Секреты долголетия». Агапкин – ректор института йогатерапии, это главное увлечение его жизни.

Курс «Йогатерапия» (746 часов) – для тех, кто хочет учиться у Агапкина и стать преподавателем йоги стоит 135 тыс.руб.