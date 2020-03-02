Анекдоты: Поступай с людьми так же, как хочешь, чтобы они поступали с тобой. Купи мужу цветы
Приготовил себе новый вид кофе - антидепрессо.
Правда, там кофе практически нет, в основном коньяк, но вдруг кому-то рецепт пригодится.
* * *
- Назовите главную причину, по которой вы разводитесь.
- Он не умеет меня фотографировать!
* * *
- Дорогая, давай договоримся. Я говорю тебе, что это очень вкусно, а ты это больше никогда не готовишь.
* * *
Мой младший брат-первоклассник каждое утро сам ездит на 148-м троллейбусе в 1326-ю школу, где его учат считать до десяти.
* * *
Когда вы натягиваете один носок на левую ногу, второй автоматически становится правым. Причем моментально, независимо от расстояния между вашими ногами.
Это и есть суть вселенской квантовой связности.
* * *
Жила-была одна семья. Была у них договоренность: четные дни недели во всех бедах виноват он, в нечетные - она. В воскресенье, для баланса, - кот.
Вообще не ругались.
* * *
У хорошего педагога в классе любимчиков нет. Ему все дети одинаково противны.
* * *
- Папа, папа, а расскажи мне, что тебе сегодня приснилось?
- Эх, сынок, сынок... Тебе до таких снов еще спать и спать!
* * *
- Ну зачем ты так наелась у бабушки, если идешь ужинать с поклонником?
- Бабушка - не поклонник, ей не откажешь!
* * *
- Девушка, а у вас парень есть?
- Нет.
- Как? У такой красивой, умной, утонченной девушки и нет парня?
- Умер от счастья...
ИСТОЧНИК KP.RU