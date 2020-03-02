2020-03-02T00:12:47+03:00
Анекдоты

Анекдоты: Поступай с людьми так же, как хочешь, чтобы они поступали с тобой. Купи мужу цветы

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Приготовил себе новый вид кофе - антидепрессо.

Правда, там кофе практически нет, в основном коньяк, но вдруг кому-то рецепт пригодится.

* * *

- Назовите главную причину, по которой вы разводитесь.

- Он не умеет меня фотографировать!

* * *

- Дорогая, давай договоримся. Я говорю тебе, что это очень вкусно, а ты это больше никогда не готовишь.

* * *

Мой младший брат-первоклассник каждое утро сам ездит на 148-м троллейбусе в 1326-ю школу, где его учат считать до десяти.

* * *

Когда вы натягиваете один носок на левую ногу, второй автоматически становится правым. Причем моментально, независимо от расстояния между вашими ногами.

Это и есть суть вселенской квантовой связности.

* * *

Жила-была одна семья. Была у них договоренность: четные дни недели во всех бедах виноват он, в нечетные - она. В воскресенье, для баланса, - кот.

Вообще не ругались.

* * *

У хорошего педагога в классе любимчиков нет. Ему все дети одинаково противны.

* * *

- Папа, папа, а расскажи мне, что тебе сегодня приснилось?

- Эх, сынок, сынок... Тебе до таких снов еще спать и спать!

* * *

- Ну зачем ты так наелась у бабушки, если идешь ужинать с поклонником?

- Бабушка - не поклонник, ей не откажешь!

* * *

- Девушка, а у вас парень есть?

- Нет.

- Как? У такой красивой, умной, утонченной девушки и нет парня?

- Умер от счастья...

ИСТОЧНИК KP.RU

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