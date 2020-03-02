2020-03-02T02:32:55+03:00
Звезды

Звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская стала мамой в третий раз

40-летняя актриса родила сына
Ирина СУХАНОВА
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Звезда сериала "Кухня" стала мамой в третий раз.Звезда сериала "Кухня" стала мамой в третий раз.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Елена Подкаминская редко делится подробностями личной жизни. Тем приятней для ее поклонников было узнать, что актриса стала мамой в третий раз: 40-летняя Елена родила сына. О счастливом событии она рассказала в Инстаграме.

- Весна! Счастье же! Справедливости ради стоит признать: а февраль оказался не так уж и плох! – написала Елена. - Во всяком случае, 21-го числа, в самый светлый, солнечный день этого месяца, когда пахло вот этой самой, долгожданной весной, и глаза слепило от синевы небес, я родила сына!

Новость стала полной неожиданностью для поклонников звезды сериала «Кухня». Елена уже несколько месяцев не появлялась на светских мероприятиях и не публиковала в соцсетях фото с округлившимся животиком. Так что ее интересное положение стало для всех настоящим сюрпризом. Поклонники в комментариях поздравляют артистку и желают счастья ей и ее малышу.

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Весна! Счастье же! Справедливости ради стоит признать: а февраль оказался не так уж и плох! Во всяком случае, 21го числа, в самый светлый, солнечный день этого месяца, когда пахло вот этой самой, долгожданной весной, и глаза слепило от синевы небес, я родила сына! Photo @emgrigorieva MuaH @afinogenovaolga Style @lisakova
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Актриса замужем за бизнесменом Денисом Гущиным. Пара уже воспитывала общую дочь Еву – девочке исполнилось три года. Ранее Подкаминская была замужем за бизнесменом Александром Пляцевым. В этом союзе Елена родила дочь Полину. Супруги прожили вместе 7 лет, но в 2015 году их брак рухнул – Елена подала на развод.

С Денисом Гущиным Подкаминская познакомилась в том же году. Избранник звезды занимается строительным бизнесом: их роман вспыхнул, когда актриса занималась перепланировкой своей квартиры. Дата их свадьбы осталась в тайне – Подкаминская не раскрывает подробностей своего нового брака.

- Его совершенно не интересует публичность, и он против вторжения в наше личное пространство, - рассказывала она про мужа в одном из интервью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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