Виктория Боня рассказала, почему Алексу Смерфиту было стыдно ходить с ней в кафе

Виктория Боня и Алекс Смерфит рассталась несколько лет назад, но телеведущая продолжает время от времени делиться историями из их прошлого. После того, как у пары родилась дочь Анджелина, Боня и Смерфит переехали жить в Монако. Виктория и Алекс вместе выходили в свет, часто посещали рестораны и кафе. В Инстаграме 40-летняя модель призналась, что ее бывшему избраннику иногда было стыдно появляться вместе с ней в открытых кафе. Всему виной — привычка Бони подкармливать птиц, которой она обзавелась еще в детстве.

Кормить живность во дворе Вику приучила бабушка. С тех пор телеведущая всегда кидает крошки птицам, когда сидит за столиком уличного кафе. Викторию забавляет реакция пернатых, которые слетаются к ней за кормом. Но эта привычка страшно раздражала возлюбленного Бони Алекса Смерфита. Наследник миллиардов открыто говорил, что ему стыдно сидеть в кафе рядом с Викторией, и недоумевал: зачем вообще нужно подкармливать птиц.

- Помню, как мы ругались с Алексом из-за того, что я всегда кормила птиц за ужином или обедом, а он говорил – мне с тобой стыдно сидеть в ресторане, когда ты кормишь птиц, - рассказала Вика в Инстаграме. - Я говорю: «Почему тебе должно быть стыдно? Интересно! Птички тоже хотят кушать. А представь, если бы ты был голодной птицей, прилетел к чьему-столу, а там бы сидели какие-то люди и тебя бы никто не покормил».

По словам Виктории, в такие моменты она представляет себя на месте голодных птиц и надеется, что найдется какая-нибудь добрая душа, которая ее накормит.

victoriabonya Я поправилась Кто угадает мой точный вес?!

Сейчас Боня плотно занята в модной индустрии: телеведущая путешествует по всему миру, рекламируя различные бренды и участвуя в фотосессиях. В последней поездке Вика посетила Доминиканскую республику, Перу и Мексику. В Перу с ней приключилась забавная история: Боня неожиданно перестала выходит на связь, а в Инстаграме вдруг исчез ее аккаунт. Поклонники забили тревогу, ведь последнее сообщение модели было о том, что она отправляется в места, где до сих пор живут племена каннибалов. По Интернету тут же распространился слух: а ну как Боню съели местные шаманы? Впрочем, через несколько дней объявившаяся телеведущая поспешила успокоить общественность: она жива и здорова. «Да кто позарится на мои кости?», - посмеялась она.

К слову, по поводу костей телеведущая не шутит. Боня считает, что слишком сильно похудела, и теперь она пытается к весне набрать вес. В Инстаграме Вика рассказала, что уже поправилась на пару килогарммов, чем она очень довольна.